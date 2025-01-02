Конец Путина близко: мольфар сказал, когда может уйти из жизни диктатор

Украинский мольфар Максим Гордеев поделился своим прогнозом по поводу будущего российского диктатора Владимира Путина. Он также высказался о грядущих изменениях в России и Украине, которые, по его мнению, принесут новую эпоху.

Видео дня

В интервью на канале OBOZ.LIFE эксперт заявил, что Путин может умереть до конца 2025 года. По словам мольфара, карма диктатора состоит в том, чтобы стать свидетелем победы Украины. "Это будет его самое страшное наказание", - объяснил он.

По мнению эксперта, российский президент избегает осознания своих преступлений и надеется на чудо, которое никогда не наступит.

Важно: Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Проблемы со здоровьем у Путина

У Путина серьезные проблемы со здоровьем, отметил мольфар, анализируя его энергетику. "Он находится в тяжелом физическом и энергетическом состоянии", — подчеркнул Гордеев. Это подтверждается не только снижением его физической активности, но и внешними изменениями: опущенное лицо и постоянное сжатие рук, что свидетельствует о сильной боли.

"Ситуация в том, что очень много людей сейчас спрашивает меня, как эксперта в этой сфере, почему не умирает Путин. Он столько много зла сделал, почему карма его не уносит. Я всегда говорю одну единственную фразу для того, чтобы люди поняли. Путину нужно в реальности увидеть победу Украины. То есть это будет самая ужасная карма, которая может существовать в мире. к тому, что он завоевывает, завоевывает, и никакого за это ему, как говорится, энергетически не прилетит", – добавил мольфар.

У Гордеева на "смерть Путина" выпала карта "Двойка Мечей". Гордеев объяснил ее значение:

"Это человек, который, в принципе, имеет довольно много проблем по здоровью, но он сейчас, я не знаю, может рассчитывает на то, что оно каким-то образом само все пройдет. И у него реально по четверке Мечей можем видеть, что человек находится в таком тяжелом энергетическом состоянии. То есть и в физическом также. Это какие-то болезни, какие-то проблемы. И эти проблемы, если их не решать, они могут закончиться для нас в положительном формате. Для него, возможно, нет. В конце 2025 года, потому что показывает именно на конец 25-го. "Карта Мира" - это окончание. То есть окончание его жизни уже очень близко".

Максим Гордеев также отметил, что руки Путина выдают его болезни.

"Он почти вот все время зажимает руки. Это говорит об очень тяжелой внутренней боли, которую он испытывает, когда он сидит или разговаривает. То есть это ощущение, как по мне. Я, конечно, не доктор, не врач, извините, я не эксперт в этом деле, но энергетически чувствуется, что так он себе делает. Поэтому сказать о том, что он там в прекрасном здоровье, нет, я не скажу. Тем более, что в энергетике его очень сильно чувствуется большая доля разочарования", – добавил мольфар.

Политическая изоляция Путина углубляется

Мольфар отметил, что даже самые близкие союзники российского президента начинают терять к нему доверие. "Ситуация такова, что союзники бросают его один за другим. Даже Трамп, ранее демонстрировавший определенную поддержку, сейчас не заинтересован в сотрудничестве с ним", — подчеркнул эксперт.

Падение режима в РФ

Мольфар также поднял тему эгрегора — духовного феномена, объединяющего сторонников идеи или лидера. "Путин является эгрегором для России, но его падение приведет к хаосу среди поклонников", — пояснил Гордеев. По его словам, после потери лидера многие россияне окажутся в состоянии растерянности.

Справка OBOZ.UA: Эгрегор – это понятие, часто встречающееся в оккультизме, эзотерике и некоторых религиозных течениях. Оно обозначает невидимую, энергетическую сущность, которая будто бы возникает и поддерживается общими мыслями, эмоциями и верованиями группы людей.

Год Змеи: обновление для Украины

Прогнозы на 2025 год обещают существенные изменения для Украины. Мольфар сравнил этот год с символической змеей, сбрасывающей старую кожу. "Все ненужное исчезнет: как во власти, так и в жизни каждого украинца", — заявил он.

Гордеев добавил: "Все абсолютно не нужно будет исчезать. Это касается власти, это касается каких-то людей из вашей жизни. То есть у нас идет очень классное обновление. И змейка это сделает. К сожалению, это обнуление. И это начало положительных изменений для Украины. Но я понимаю, что вы очень все ждете положительных изменений, но не так все быстро происходит, к сожалению".

Победа в войне

Карты Таро, с которыми работает Гордеев, указывают на положительные перемены для Украины. "Туз Пентаклей - одна из лучших карт, символизирующая финансовое подкрепление и завершение войны", — отметил мольфар. Он также подчеркнул, что завершение конфликта возможно через дипломатические механизмы и постепенное возвращение территорий.

Мольфар предположил, что 2025 год станет годом больших открытий и перемен. "Карта смерти говорит о конце эпохи лжи. Она символизирует перерождение, когда старое исчезает, а новое поднимается", — добавил он.

Новое начало для Украины

По словам Гордиева, 2025 станет годом обновления для Украины. "Это будет время перемен, очищение от ненужного и начала новой эпохи. Мы увидим значительный прогресс во всех областях жизни", — подытожил мольфар.

Гордеев призвал украинцев сохранять веру и продолжать поддерживать вооруженные силы. "Каждый донат, каждая помощь приближает нас к победе. Мы на правильном пути, и Украина обязательно победит", — заключил он.

Также читайте на OBOZ.UA публиковал прогнозы астрологов по поводу завершения российской войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!