Закончится ли война в следующем году: что прогнозировали астрологи в 2024-м

Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий год, и каждый из нас мечтает о скорой победе. Станет 2025-й годом, который поставит точку в этой трагедии – разные эксперты прогнозировали разные сценарии развития событий.

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Самые "провидцы" Влад Росс, Яна Пасынкова, Людмила Халанская, Владимир Бадиян и другие не раз делились своими предсказаниями относительно будущих мирных переговоров и деокупации территорий Украины. OBOZ.UA исследовал, что обещали астрологи и тарологи, есть ли среди этих прогнозов хоть один сбывшийся и на какую дату "переносилось" окончание войны.

По оптимистическим прогнозам астрологов, острая фаза войны может наступить уже в 2025 году. По другим предвидениям – она продлится минимум 5 лет и не завершится выводом российских войск со всех оккупированных территорий Украины.

Важно: Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Прогноз об окончании войны в Украине: что обещал Владимир Бадиян

В октябре 2024 года астролог Владимир Бадиян в комментарии YouTube-канала "Мой мир" заявил, что "была вероятность окончания войны в марте 2024". Однако, считает он, одержание победы Украиной неизбежно произойдет, "неожиданно" для украинцев.

Он предусматривает два варианта развития событий: война будет завершена весной 2025 или через год.

"Если война не заканчивается весной - она продлится еще год. По моим последним прогнозам, война закончится 2026-2027 года. 2027 год - это менее вероятно. Но в 2025 году может произойти что-то значительное в плане переговоров - вот так", - сказал он в прогнозе.

Добавим, что в августе 2024 Бадиян также прогнозировал, что осенью ожидается "очень тяжелая фаза войны". Он отмечал, что ждать завершения войны стоит 2026 или 2027 года. Однако победа будет частичной, поскольку Украина не сможет вернуть все оккупированные Россией территории:

"Вернем ли мы все территории? То на данный момент это фантастика. Нет предпосылок, чтобы Россия отдала Крым. Но распределение такое, что мы таки будем контролировать Крым и нам отдадут Крым. Но у него будет особый статус - он будет не украинский и украинский, но не российский. Другие территории будут нейтральной зоной. Их будет контролировать Россия и что-то мы. В таком статусе они могут пробыть лет 10. Война же окончательно закончится в 2026-м, крайний срок - 2027 года".

Когда закончится война: прогнозы Влада Росса

В октябре 2024 года астролог Влад Росс в интервью УНИАН прогнозировал, что на Хэллоуин (с 31 октября на 1 ноября) кафиры будут пытаться уничтожить дамбу, чтобы затопить Киев. Он считал, что на столицу полетят тысячи ракет и дронов.

Относительно окончания войны Росс считал, что она закончится не раньше 25 мая 2025 года. Более того, он считал вероятными выборы в Украине в этот период.

"Единственный шанс завершить войну – весна 2025 года. На этот период намечены и выборы в Украине. В крайнем случае они будут в октябре. Но если в мае 2025 года война не закончится, то она продлится до 2029 года", – сказал астролог.

По мнению эксперта, до конца 2024 года Силы обороны Украины могли "прорваться в Брянскую и Воронежскую область. Или, например, десант может высадиться в Севастополе".

"Сюрпризы от Зеленского точно будут. Крым неожиданно может вернуться в состав Украины", – отмечал он.

Буквально на днях астролог рассказал в интервью "Главреду", что следующий год Змеи станет самым плохим периодом для России: "Годы Змеи всегда очень непросты для России... Для России всегда год Змеи приносит катастрофы".

Влад Росс считает, что именно в 2025 году Россия наконец начнет вывод своих войск из Украины. Более того, он надеется, что украинцы услышат новость о смерти российского диктатора Владимира Путина: "Кроме того, именно в Год Змеи был убит российский царь Александр II, отменивший крепостное право. Остается надеяться, что то же самое произойдет и с Путиным, точнее с его двойником-тройником".

Война закончится? Какой прогноз дала Яна Пасынкова

В сентябре 2024 года экстрасенс и таролог спрогнозировала, что для Украины победным может стать 2025 год. "За следующий год наконец-то извращается власть, не уточняйте где, я смотрю без уточнений. После этого все идет в мир. 5.10 этого года, 10.05 и 5.10 следующего года - запомните эти даты", — сказала она.

Месяц спустя Пасынкова на своем канале в YouTube отмечала, что, к сожалению, война не закончится в 2025 году:

"А действительно ли в 25-м году будет конец войне? Что мы с вами осознаем и как мы с вами рисуем, то тот конец войны, если мы говорим о надежде и мире в конце тоннеля, да, он появится, а если мы говорим о полном прекращении жертв наших – нет, такого не будет".

Она добавила: "Еще раз повторяю – до полного прекращения огня и до с*еба (бегства. – Ред.) из наших земель этих вурдалаков еще далеко. Ничего – ждем, ждем и донатим".

Предсказание об окончании войны: что прогнозировала астролог Людмила Халанская

На своей странице в Facebook в ноябре 2024 года эксперт отметила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США "вкладывается в прогноз для Украины на 2025 год". По ее мнению, это будет означать приближение победы.

"При демократах в США война в Украине длилась бы минимум 4 года, всю их новую каденцию. А астрология говорит, что в 2025 году есть большая возможность окончания войны. Постепенно, не в один момент. Но война должна закончиться", — прогнозировала Халанская.

По ее мнению, в течение 2025-2027 годов может произойти так, что Россия перестанет существовать в том составе и виде, который есть сейчас.

"2025-2027 годы – пик разрешения мировых войн и конфликтов, которые в конечном счете приведут к новому мироустройству. Некоторые страны существенно поднимутся в рейтинге силы и влиятельности, а некоторые будут отодвинуты на задворки... В том числе Российская Федерация: 2025 год станет для нее началом конца существующего режима. Процесс этот многолетний, и после его завершения сегодняшней РФ мало что останется".

Прогнозы по завершению войны от ясновидящего Андрея Дуйко

Летом 2024 года в эфире YouTube-канала "Поговорим" Андрей Дуйко спрогнозировал, что война должна завершиться в следующем году.

"Я так предполагаю, именно в следующем году мы увидим первые подписанные документы, которые будут связывать военные действия и помогут Украине и украинцам быть свободнее", – сказал он.

Ясновидец был уверен, что так называемый мирный план "мы увидим уже в феврале-марте следующего года и будут улучшать общее состояние страны".

В октябре 2024 года ясновидящий на YouTube-канале "Мой мир" высказал мнение, что война в Украине может завершиться после президентских выборов в США (они состоялись в ноябре 2024).

"Я уже говорил, что война закончится в тот момент, когда блондинка положит руку на Библию. Видимо, я имел в виду тот момент, что состоятся выборы в США. Присяга проходит в феврале-марте. И, пожалуй, это будет совпадать с решением о какие-то события, которые окончат войну", – сказал эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военный эксперт Алексей Мельник считает вероятным, что ближайший месяц может стать одним из самых трудных на поле боя.

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