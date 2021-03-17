Кому будет везти до 28 марта: астролог назвала знаки

В период с 16 по 28 марта планеты преподнесут много сюрпризов. Для одних они будут приятными, для других – не очень.

Вторая половина месяца будет очень разнообразной. То, какие события и изменения она принесет, зависит от даты рождения человека и уровня развития души. Об этом в Instagram написала астролог Наталья Анисимова.

Период с 16 по 28 марта – прекрасное время для начала обучения, расширения кругозора. Вероятна смена социального статуса (брак, развод, изменение должности). Есть шансы на награду и удачу. Новые перспективы ожидают тех, кто рожден 09.02 – 14.02, 09.04 – 14.04, 10.05 – 15.05, 10.06 – 15.06, 12.08 – 17.08, 13.10 – 18.10, 12.11 – 17.11 и 11.12 – 16.12.

А вот для рожденных 30.01 – 03.02, 30.03 – 03.04, 29.04 – 04.05, 31.05 – 04.06, 01.08 – 06.08, 02.10 – 06.10, 02.11 – 06.11, 01.12 – 05.12 в течение 15 – 28 марта возможно снижение жизненного тонуса и оптимизма. Вероятно давление со стороны, требования, которые невозможно изменить. Возможна смена работы или, наоборот, укрепление своего положения в рабочей иерархии.

Новая жизнь, освобождение от чего-либо ждет тех, кто родился: 29.01 – 31.01, 28.02 – 01.03, 28.04 – 01.05, 30.06 – 02.07, 31.07 – 02.08, 01.09 – 03.09, 01.11 – 03.11, 30.12 – 02.01.

Для рожденных 26.02 – 07.03, 27.05 – 07.06, 29.08 – 09.09, 28.11 и 08.12 вторая половина марта принесет повышенную конфликтность и раздражительность. Энергию лучше направить в положительное русло (физическую активность), иначе энергия сама найдет выход, и он может быть негативным.

Время искушений и соблазнов наступил для рожденных 06.02 – 09.02, 07.05 – 10.05, 09.08 – 12.08, 09.11 – 12.11.

"Не рекомендую принимать серьезные решения в это время, особенно под влиянием сиюминутного желания. Можете получить неожиданные результаты, вероятны ошибки. Вы сейчас не можете здраво оценивать свои силы и последствия своих действий", – посоветовала Анисимова.

Судьба может скорректировать путь, показать задачи, дать подсказки о том, куда двигаться для эволюции души тем, кто родился 03.03 – 07.03, 03.06 – 07.06, 05.09 – 09.09, 04.12 – 08.12.

Время флирта, комплиментов, шопинга и тяги к удовольствиям ждет рожденных 12.01 – 01.02, 12.03 – 01.04, 12.05 – 02.06, 14.07 – 03.08, 14.11 – 03.12.

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