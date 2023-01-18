Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты и БпЛА: объявлен новый пакет военной помощи

Министерство обороны Латвии передаст украинской армии зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Также дружественное государство окажет полное содействие в обучении солдат Вооруженных сил Украины применению современного вооружения.

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Об этом сообщило агентство LETA, ссылаясь на заявление представителей латвийского оборонного ведомства. Новый пакет военной помощи был договорен между министрами обороны Украины и Латвии во время официального визита в Киев Инары Мурниеце.

"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем мы это делали в 2022 году", – подчеркнула глава министерства обороны Инара Мурниеце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада передаст Украине 200 бронированных машин Senator. Эти машины на сумму 90 миллионов долларов канадское правительство закупило по конкретному запросу Украины.

Запад сейчас ведет интенсивные дискуссии на тему военной помощи Украине, в том числе о танках Leopard. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто надеется, что его страна и другие партнеры получат разрешение от Германии на реэкспорт этой военной техники.

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