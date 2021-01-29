Компания Firefly Aerospace украинца Полякова привлечет $350 миллионов и создаст новую ракету

Компания Firefly Aerospace, основателем и владельцем которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, планирует привлечь $350 миллионов. Эти средства пойдут на масштабирование производства и создание ракеты среднего класса – Firefly Beta.

Об этих планах рассказал Том Маркусик, CEO компании Firefly Aerospace, во время вебинара IPO Edge .

“За следующие несколько лет мы хотим из компании стоимостью 1 миллиард и ракетой Alpha вырасти до 10-миллиардной компании с набором разных ракет”, – сказал Том.

Из общей суммы инвестиций $125 миллионов пойдет на усиление производства, закупку материалов и оборудования. Оставшиеся $225 миллионов будут потрачены на развитие компании, в том числе, и на разработку ракеты среднего класса Firefly Beta, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 10 тонн груза, что в 10 раз больше возможностей Firefly Alpha.

“Первая фаза развития нашей компании обошлась в $200 миллионов, которые вложил Макс Поляков и Noosphere Ventures. Он из тех людей, которые могут увидеть большие возможности в высокорискованных бизнесах на ранних этапах развития. За это мы ему очень признательны, он продолжает помогать компании в ее развитии”, – сказал Том Маркусик.

“Сейчас же мы рассматриваем расширение списка инвесторов с целью привлечь дополнительные 350 миллионов долларов, что должно ускорить развитие ракет Beta, но не изменит философию и структуру компании”.

Кроме того, Том Маркусик подтвердил планы на дебютный запуск Alpha в ближайшее время. Как ранее сообщалось, компания Firefly Aerospace уже провела предполетные испытания и тесты. Сейчас команда инженеров готовится к запуску с базы Ванденберг, Калифорния, США.

Firefly разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов и услуг, обеспечивающих лучшую в отрасли доступность, удобство и надежность. Ракеты-носители Firefly используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до десяти тонн по самой низкой цене за килограмм в классе малых ракет.

В сочетании с космическими аппаратами Firefly, такими как Space Utility Vehicle и Genesis Lander, Firefly предоставляет космической отрасли универсальное решение для миссий на поверхность Луны или за ее пределы. Штаб-квартира Firefly находится в Сидар Парк, штат Техас, США.