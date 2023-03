Блог | Виктор Трегубов: Коммуняцкий след и 8 марта: читаем архивы

Добре. Цього разу завалимо не український і не радянській міф.

Є така теза, що, мовляв, 8 березня не стосується комуняк, бо святкується річниця так званого "Кастрюльного маршу" американських суфражисток у 1857-му.

Так от, в мене погані новини: усі згадки про цей "марш" почалися в 1950-х.

Цитую англовіки, вибачте:

"There have been claims that the day was commemorating a protest by women garment workers in New York on March 8, 1857, but researchers have alleged this to be a myth intended to detach International Women's Day from its socialist origin."

А тепер цитую Феміністичні Архіви.

Deux ans plus tard, de nouveaux détails viendront compléter la légende : “ Le 8 mars est revenu 93 fois depuis ce jour de 1857 où, à New York, les ouvrières de l’habillement, lasses de travailler des premières lueurs de l’aube à une heure fort avancée de la nuit, fournissant fil, aiguilles et parfois machines, quittèrent les soupentes qui leur servaient d’atelier et s’en allèrent défiler dans les rues, comme des hommes, portant pancartes et banderoles. Cette manifestation fit grand bruit dans le monde du travail […] jusque dans notre vieille Europe où l’on chantait l’héroïsme des canuts et où les pères contaient à leurs fils l’histoire des barricades de 48, le 8 mars de New York fit l’effet d’un coup de poing sur la table […]. Le souvenir de ce premier 8 mars est resté si vivace dans les esprits ouvriers que c’est cette date que proposa la grande militante socialiste allemande Clara Zetkin à la Conférence de Copenhague en 1910, pour une journée internationale des femmes " (L’Humanité, 7 mars 1957).

Переклав:

"Американські джерела того часу не згадують таку подію. В американських газетах за березень 1857-го року немає новин про демонстрацію чи то пак страйк жінок (цей день взагалі припадав на неділю). Не згадують про це і історики робітничого руху в США (які докладно висвітлюють інші жіночі страйки та протести) чи історики фемінізму. Незрозуміло, звідки це взяли значно пізніші дослідники... Чесно кажучи, 1857-й рік не згадують і ті лідери жіночого соціалістичного руху, які власне й встановили дату святкування. Вперше ми бачимо такі згадки лише в французькій комуністичній пресі 1950-х років.

Одне відоме напевне: рішення про це святкування було прийнято на другій Міжнародній Конференції Жінок-Соціалістів в Копенгагені, у серпні 1910 року, з ініціативи Клари Цеткін... Вони підхопили ініціативу американських соціалісток, які з 1909 року щорічно святкували день рівних громадянських прав - зазвичай в останню неділю лютого".

Коротше, казатимуть вам "це не комуняки" - не ведіться. Це саме комуняки і саме Клара (не)драна Цеткін. Вибачте за зрив покровів зі зрива покровів.

Можете сперечатися про те, що при всіх його Кларах свято ок. Це не проблема. Але воно таки при Кларах, це просто факт.