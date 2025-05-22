Погода на выходные удивит: Гидрометцентр озвучил прогноз и рассказал, когда можно будет отрыть купальный сезон

В ближайшие дни погода в Украине будет достаточно приятной и теплой с точки зрения температур, однако, в большинстве регионов в конце недели и на выходных ожидаются дожди большей или меньшей интенсивности, иногда с грозами и шквалами. В частности, в Карпатах, где еще вчера лежал снег, дождь будет идти почти ежедневно, хотя станет заметно теплее.

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А как насчет отдыха на море? Можно ли начинать купальный сезон? К сожалению, вода на побережье Черного моря в Одесской области будет прогреваться намного медленнее, чем воздух. Несмотря на достаточно теплый воздух, вода еще будет слишком прохладной, около +11 градусов.

Детальным прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В течение ближайших дней, в частности в некоторых регионах могут пройти кратковременные дожди, однако, не на всей территории страны. В пятницу погоду без осадков в большинстве регионов обеспечит поле повышенного давления с востока, сообщила синоптик. В то же время в западных областях, в Винницкой области, на Житомирщине и частично Одесской области возможны кратковременные дожди и грозы. Местами во время гроз не исключены также град и шквалы.

В субботу кратковременные дожди прогнозируются везде, кроме восточных областей. При этом большая часть осадков приходится на западные области, предупредила Наталья Птуха. Что касается температур, то они будут достаточно комфортными: ночью +7... +14 градусов, днем +20... +25 градусов, в юго-восточной части даже до +28 градусов. За счет прохождения атмосферного фронта несколько ниже могут быть температурные показатели в западных областях: ночью +5... +10 градусов, днем +9... +14 градусов.

В воскресенье и понедельник "дожди еще будут во многих регионах, но уже меньшей интенсивности", – сообщила синоптик. Осадки не прогнозируются на юго-востоке страны. В ночь на воскресенье в западных областях дождей также уже не будет. Ночные показатели температуры остаются на уровне +10... +16 градусов, днем +21... +27 градусов. То есть с понедельника в Украину вернется комфортный температурный режим, отметила Наталья Птуха. "Разве что в западных и частично северных областях несколько задержится свежесть, где ночью будет +6... +12 градусов, а днем +14... +20 градусов", – добавила она.

Погода в Карпатах на выходные: уже без снега, но с грозами и шквалами

Еще в среду в Карпатах сохранялся снежный покров около 3 см. Днем пятницы там ожидаются значительные дожди с грозами, иногда град и шквалы. Температуры будут несколько ниже, чем в других регионах, но все равно это положительные значения как днем, так и ночью.

К сожалению, в Карпатском регионе практически ежедневно до выходных будет дожди, "особенно в дневные часы, когда более интенсивный прогрев", – предупредила синоптик. "Немного меньше осадков будет в начале недели, но потом может быть очередной атмосферный фронт", – сказала она.

Черное море: можно ли начинать купальный сезон?

Несмотря на то, что осадки в Одесской области будут менее интенсивными, чем в других регионах, они все равно будут присутствовать, в частности, в ближайшую пятницу. Что касается температуры воды на побережье Черного моря, то сейчас она недостаточна для того, чтобы начинать купальный сезон. Вода будет прогреваться всего до +11 градусов. "У нас в течение длительного времени господствовала прохладная воздушная масса, а вода прогревается медленнее, чем воздух, поэтому будем наблюдать ситуацию, когда воздух будет теплее, чем вода", – пояснила Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды на каждый день от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для всех регионов Украины до 25 мая включительно. Они показывают изменения погоды, в частности, дожди и незначительное похолодание в Украине.

В пятницу, 23 мая, на большей части территории страны ожидается сухая погода и переменная облачность. Небольшие дожди возможны в западных областях Украины и в Одесской области. Ночные температуры будут колебаться в пределах +9... +13 градусов, однако в дневные часы будет наблюдаться большая амплитуда температур в зависимости от региона. Прохладнее всего будет на западе страны, где воздух будет прогреваться до +13... +17 градусов, теплее всего – на юго-востоке и юге, до +23... +27 градусов.

В субботу, 24 мая, осадки распространятся на большую часть Украины. Дожди не прогнозируются только на юго-востоке и юге. Ожидается похолодание на северо-западе и западе страны, где воздух ночью будет прогреваться всего до +6... +8 градусов, а днем до +13 градусов. Однако на остальной территории будет царить достаточно теплая погода, с ночными температурами в пределах +10... +13 градусов и с дневными в пределах +22... +24 градуса. На востоке и юге страны будет на несколько градусов теплее.

В воскресенье, 25 мая, также ожидаются осадки на большей части территории Украины, однако на западе температуры повысятся на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. Там воздух днем будет прогреваться до +18 градусов. Теплее всего будет на востоке страны, где днем столбик термометра будет подниматься до +28 градусов. На остальной территории страны синоптики прогнозируют дневные температуры в пределах +19... +25 градусов.

В понедельник, 26 мая, Гидрометцентр прогнозирует практически такую же погоду, как и в предыдущий день с небольшим повышением температуры в отдельных регионах на 1-2 градуса. Небольшие осадки возможны на большей территории Украины, кроме юга и юго-востока.