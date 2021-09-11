Командующий Объединенных сил оценил вероятность наступления оккупантов на Донбассе

В Объединенных силах ВСУ заявили, что украинские военные на наблюдают подготовки к наступлению оккупантов на Донбассе. В то же время враг не прекращает обстреливать наши позиции из разного типа вооружений.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября заявил командующий ОС Сергей Наев. Он отметил, что противник обстреливает позиции Вооруженных сил Украины из ствольной артиллерии, минометов и снайперского оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Накоплений или приготовлений к наступательным действиям пока не обнаружено", – сказал Наев.

Он отметил, что войскам отдано распоряжение вести адекватный ответный огонь по оккупантам.

Также Наев подчеркнул, что обострение ситуации на фронте связано с политическим процессами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большинство опрошенных украинцев высказали опасения, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует.