Большинство опрошенных украинцев верят в вероятность полномасштабной войны с РФ
Большинство украинцев, которых опросили в прямом эфире, высказали мнение, что есть вероятность полномасштабной войны с Россией. Меньшая часть проголосовала отрицательно.
Опрос проводился во время программы "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Зрителям был задан вопрос: "Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?".
Результаты голосования распределились таким образом:
57% считают, что есть,
43% считают, что нет.
К концу программы появились новые результаты голосования:
65% высказались, что вероятность полномасштабной войны есть,
35% заявили, что вероятности такой нет.
Ведущий программы Савик Шустер пояснил, что он задал вопрос зрителям из-за того, что сегодня на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что главе государства также задали вопрос о том, есть ли вероятность полноценной войны с Россией. На него он ответил утвердительно.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Вооруженные силы Украины готовы и способны освободить Донецк и Луганск от российской оккупации, однако это может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.