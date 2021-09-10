Большинство опрошенных украинцев верят в вероятность полномасштабной войны с РФ

Большинство украинцев, которых опросили в прямом эфире, высказали мнение, что есть вероятность полномасштабной войны с Россией. Меньшая часть проголосовала отрицательно.

Опрос проводился во время программы "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зрителям был задан вопрос: "Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?".

Результаты голосования распределились таким образом:

57% считают, что есть,

43% считают, что нет.

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К концу программы появились новые результаты голосования:

65% высказались, что вероятность полномасштабной войны есть,

35% заявили, что вероятности такой нет.

Ведущий программы Савик Шустер пояснил, что он задал вопрос зрителям из-за того, что сегодня на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что главе государства также задали вопрос о том, есть ли вероятность полноценной войны с Россией. На него он ответил утвердительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Вооруженные силы Украины готовы и способны освободить Донецк и Луганск от российской оккупации, однако это может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.