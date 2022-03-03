В Пентагоне нет данных, что Беларусь отправит свои войска на помощь России в Украине, – Кирби

В Министерстве обороны США пока не располагают данными о том, собирается ли Беларусь присылать свои войска для помощи российским оккупантам. Также там не знают пока, планирует ли Россия наращивать еще силы.

Об этом на брифинге 2 марта заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Также он отметил, что большинство тактических групп из 150-тысячной армии – уже на территории Украины.

"Мы не видели признаков того, что Путин планирует послать дополнительные подразделения в Украину из других регионов. Он начал сосредотачивать боевые мощности вокруг Украины еще в первой половине осени 2021-го и может применять 150 тысяч солдат – более 120 батальонно-тактических групп", – пояснил Кирби.

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Также представитель Пентагона подчеркнул, что россияне потеряли темп наступления. Правда это не значит, что они потеряли свои силы для наступления, но и украинцы возобновили свои силы и готовы к борьбе.

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