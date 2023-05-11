Коллаборанты бегут в Луганск: мэр Северодонецка рассказал о ситуации в оккупированном городе

Во временно захваченном Россией Северодонецке в Луганской области местные коллаборанты уже начинают искать способы бежать из города. Некоторые уже вывезли свои семьи в оккупированный Луганск.

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Об этом рассказал начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в эфире канала "Эспрессо" в среду, 10 мая. Он отметил, что оккупационные власти в городе фактически бездействуют, не происходит даже показательного восстановления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Хотя оккупанты и пытаются вести себя в Северодонецке уверенно, однако панические настроения постепенно доходят до захваченного города.

"Россияне ведут себя очень уверенно и пытаются демонстрировать полную защищенность. Однако есть данные, что определенные продуманные коллаборанты свои семьи в Луганск уже вывезли. А сами ждут информации, можно ли находиться в Северодонецке или нужно бежать. Ходят на работу, изображают функционирование города, но фактически для себя уже пути отхода подготовили", – сказал он.

Стрюк добавил, что россияне не считают Северодонецк местом для укрепления.

"Укрепрайонов по городу не готовится. Вокруг Северодонецка достаточно промышленной зоны, которая сама по себе может быть укрепрайоном. Строить что-то в самом городе, учитывая то, что он достаточно прозрачный, россиянам, наверное, не очень удобно. Скорее всего, Северодонецк они не рассматривают как укрепрайон. Вокруг города достаточно большая концентрация российских военных, они прячутся в приусадебных участках и лесах", – рассказал глава Северодонецкой ВМА.

Он также сказал, что недавно в Щедрищево (район возле Северодонецка. – Ред.) произошла эффективная "бавовна".

"Надеемся, что это первый звоноочек", – добавил Стрюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно захваченных югу Украины правоохранители-коллаборанты пытаются убежать от контрнаступления ВСУ на территорию России. Назначенные оккупантами "полицейские" боятся, что их заставят вступить в ряды оккупационной армии РФ.

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