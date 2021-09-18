Количество зимних дней будет уменьшаться: Кульбида рассказал об изменении климата в Украине

Количество зимних дней в Украине с годами будет уменьшаться. Через 10-20 лет их вообще станет очень мало при сохранении текущих тенденций в температуре воздуха.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

"И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться", – спрогнозировал Кульбида.

При этом он отказался отвечать на вопрос, когда в конце этого года можно ожидать зиму и первый снег.

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"Делать такие долговременные прогнозы рискованно и неправильно, потому что можно дезинформировать людей", – подчеркнул директор Укргидрометцентра.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что несмотря на глобальные изменения климата и частичное смещение смены времен года, зимы в Украине со временем не исчезнут.

А грядущая зима может отличиться перепадами температуры воздуха, украинцев ждет холодная погода в декабре, январе и феврале.

За последние 30 лет погода в Украине летом стала на полтора градуса теплее. Повышение связано с деятельностью человека и выбросами парниковых газов.