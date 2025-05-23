Кока-Кола возвращает популярную кампанию с персонализированными бутылками: что стоит знать

Кока-Кола снова запускает кампанию "Делись Кока-Кола" (Share a Coke), которая стала известной еще в 2011 году. Тогда компания заменила логотипы на бутылках с напитком именами, чтобы каждый мог найти свое или бутылку с именем друга. В этом году бренд решил вернуть идею, которая уже стала культовой, – чтобы напомнить о важности настоящих эмоций в цифровую эпоху.

Кока-Кола призывает украинцев поделиться уникальной персонализированной бутылкой с близкими, чтобы отметить вашу дружбу и создать моменты, которые останутся в памяти надолго.

В компании ссылаются на исследование Kantar, согласно которому 72% поколения "зумеров" предпочитают живое общение и ценят аутентичность. Именно поэтому бренд стремится подчеркнуть, что реальные эмоции и совместные мгновения – это то, что действительно имеет значение.

"В современном цифровом мире важно не забывать о ценности дружбы и человеческого общения. Кампания "Делись Кока-Кола" напоминает, что самые яркие воспоминания появляются тогда, когда мы вместе и чувствуем магию человеческой связи: спонтанный смех, искренние эмоции, дружеские истории, рассказанные за бутылочкой Кока-Кола, – именно это делает нашу жизнь по-настоящему особенной", – отметила Татьяна Ставицкая, руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития компании Кока-Кола в Украине.

В магазинах уже можно найти бутылки с именами. Кока-Кола призывает: делитесь магией с теми, кто рядом.