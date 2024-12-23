Кого могут мобилизовать до конца 2024 года и какие нюансы следует знать: разъяснение

Недавно внесенные изменения в правила мобилизации в Украине касаются мужчин старшего возраста, в том числе тех, кому за 50 лет. Мобилизация лиц этой возрастной категории теперь проводится по обновленным условиям.

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Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этому закону, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки от службы, не находящиеся в бронировании, признанные пригодными для службы по результатам ВЛК.

Таким образом, процедура мобилизации остается актуальной для широкого круга лиц, в частности для мужчин старшего возраста, если они отвечают установленным критериям.

Что следует уточнить

Мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, если имеют опыт военной службы или ранее были сняты с учета, но во время военного положения признаны годными к службе. До 4 февраля 2025 г. они обязаны пройти ВЛК.

Мужчины от 25 до 60 лет мобилизуются на общих основаниях, если признанные пригодными к службе или ранее имели статус "ограниченно пригодных". Лица со статусом "ограниченно пригодный" также должны пройти повторную ВЛК.

Военнообязанными считаются лица, завершившие обучение в военных заведениях или проходившие службу в армии.

Украинцы младше 25 лет относятся к категории призывников и могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

Мобилизация для лиц старше 50 лет производится по особым условиям. Для этого требуется отдельный приказ Генерального штаба ВСУ, предусматривающий наличие дефицитной военно-учетной специальности.

Напомним, единый госреестр военнослужащих будет в скором времени создан в Украине. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект. Реестр будет содержать ограниченный набор данных, необходимый для предоставления социальных услуг. Он не будет собирать информацию о военной службе, звании или специальности.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие в Украине имеют право на одноразовую финансовую помощь в случае получения травм или инвалидности во время исполнения служебных обязанностей. Размер таких выплат может достигать 1,2 миллиона гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или установленной группы инвалидности.

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