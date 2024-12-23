В Украине заработает единый государственный реестр военнослужащих: какие данные будут внесены

В Едином государственном реестре военнослужащих, который будет сделан в Украине в ближайшее время, будут присутствовать данные о членах их семей и отцифрованном образе лица.

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Об этом напомнила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. Она также добавила, что в документе будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведки.

"254 голоса за законопроект о Едином государственном реестре военнослужащих! Принято! Теперь осталась подпись президента. Начнем работать над созданием реестра. Это поможет воплотить экосистему с удобными услугами для защитников и защитниц. А самое главное – достичь нашей цели в 90% цифровых сервисов для военных", – прокомментировала она.

Она отметила, что реестр будет создаваться за средства иностранных партнеров Украины, в том числе с помощью международных организаций. А также счет других не запрещенных законом источников.

По словам Черногоренко, также каждый военнослужащий получит свой Military ID, который позволит идентифицировать военного, и это значительно упростит связь между реестрами для получения необходимых услуг. Обмен между внешними реестрами будет происходить благодаря номеру карты налогоплательщика.

"Реестр будет надежно защищен", – пообещала чиновница.

Напомним, что 18 декабря стало известно о том, что Единый госреестр военнослужащих будет вскоре создан в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине военнослужащие могут рассчитывать на одноразовую денежную помощь в случае травм или инвалидности, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.

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