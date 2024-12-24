Когда засияет первая звезда на Сочельник: точное время для всех областей Украины
По давней традиции ужин на Сочельник начинают, когда на небе появится первая звезда, символизирующая рождение Иисуса Христа. Согласно библейской легенде, Вифлеемская звезда указала трем мудрецам путь к месту рождения ребенка. Это событие стало символом провидения Божия и начала новой эры.
OBOZ.UA рассказывает, когда засияет первая звезда на Сочельник-2024. Специалисты определили точное время для каждой области Украины.
Когда засияет рождественская звезда
Астрономы говорят, что в этом году так называемой "рождественской звездой" станет Венера – ее можно увидеть невооруженным глазом сразу после захода Солнца.
Точное время появления первой звезды зависит от географического положения. Сначала она засияет на востоке Украины, в частности, в Луганской области – в 15:31, а позднее всего – на Закарпатье, в 16:39.
Публикуем точное время для крупнейших городов Украины:
- Киев – 15:58;
- Харьков – в 15:37;
- Днепр – в 15:48;
- Одесса – 16:14;
- Чернигов –15:49;
- Львов – 16:26;
- Винница – 16:11;
- Николаев – 16:07;
- Ивано-Франковск – 16:28;
- Ужгород – 16:39.
Почему рождественская звезда имеет особое значение
Согласно библейским преданиям, трое мудрецов (волхвов) увидели на востоке звезду, указывавшую им путь к месту рождения Иисуса Христа. Этот символический образ издавна запечатлелся в христианской традиции.
В украинской культуре рождественская звезда – неотъемлемый атрибут колядования. Колядники, одетые в традиционные костюмы, несут звезду, изготовленную из бумаги, ткани или других материалов, и колядуют от дома к дому, возвещая радостную новость о рождении Иисуса Христа.
Ученые и историки на протяжении веков пытались найти объяснение, что именно могли воспринять за Вифлеемскую звезду. По разным теориям, это могла быть новая или сверхновая звезда, комета или редкое сочетание планет.
К примеру, загадочная комета встречается в китайских и корейских хрониках примерно 5 года до нашей эры. Наблюдали ее в течение длительного времени и появлялась она утром на востоке, что соответствует описанию Библии.
Также астрономы говорят, что примерно в то время произошло уникальное явление: Юпитер и Венера слились в одну яркую точку на небе. И этим вполне можно было бы объяснить феномен Вифлиемской звезды, но это событие происходило на западе, а не на востоке, поэтому оно не совсем соответствует библейскому описанию.
В 1614 году ученый Иоганн Кеплер рассчитал, что примерно за 7 лет до начала нашей эры Юпитер и Сатурн образовали сочетание, что тоже могло толковаться как особый знак больших перемен. Возможно, тогда трактовали это событие как знак рождения Иисуса.
Рождественская звезда – символ, объединяющий в себе религиозные, культурные и даже астрономические аспекты. Она является неотъемлемой частью празднования Рождества во многих странах мира, в том числе в Украине.
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