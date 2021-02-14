Когда закончатся снег и морозы в Украине: появился свежий прогноз синоптика

Плюсовая температура вернется в Украину не раньше 22 февраля, а мощные снегопады уже практически прекратились.

Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. По его словам, осадки будут уменьшаться уже с 12 февраля.

"В течение 12 февраля осадки будут ослабевать, период наиболее интенсивных осадков уже позади", – сказал он. Синоптик уточнил: снег не прекратится полностью, но мощных снегопадов, которые мы наблюдали в последнее время, уже не будет.

"Потом циклон постепенно уйдет за границы территории Украины на северо-восток, но какое-то время в большинстве областей еще будут сохраняться порывы ветра", – спрогнозировал Мурмыло.

Что касается морозов, то 14-15 февраля они немного ослабнут, "температура повысится, но незначительно". Но уже спустя день ожидается новое похолодание и усиление морозов, которое продлится вплоть до 20-х чисел месяца.

В ночные часы температура снова будет приближаться к отметке -20 градусов и в некоторых северных регионах будет даже пересекать ее. На западе и юге страны будет на несколько градусов теплее.

О том, какую погоду следует ожидать до конца зимы, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 15 февраля, на Украину надвинутся сильные морозы и метели, а температура воздуха может опуститься до -30 градусов.