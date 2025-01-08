Когда Великий пост в 2025 году: календарь

Новый 2025 год будет довольно необычным с точки зрения календаря религиозных праздников. Все потому, что христиане западного и восточного обряда в этот раз будут праздновать Пасху одновременно.

Видео дня

Главный христианский праздник в этот раз приходится на 20 апреля. Предшествует ему Великий пост. OBOZ.UA рассказывает, когда он начнется и сколько будет продолжаться. А также о главных правилах поста.

Когда начинается Великий пост

Несмотря на то, что православные и католики в этом году празднуют Пасху вместе, соблюдать пост они будут несколько по-разному. Так, согласно православной традиции, постный период начинается сразу после Прощенного воскресенья, которое в 2025 году приходится на 2 марта. И длится он полные 7 недель. Отгуляв Масленицу, православные с 3 марта будут воздерживаться от мясных и молочных, а также других продуктов.

У католиков Великий пост начинается несколько позже. А именно в Пепельную среду – за 6 недель и 4 дня до Воскресения Христова. Таким образом, христиане западного обряда начнут соблюдать ограничения в еде с 5 марта.

Завершение поста для всех христианских деноминаций будет приходиться на один и тот же день. Это будет канун Пасхи, то есть 19 апреля.

Главные правила поста

Во время Великого поста все христиане ограничивают себя в употреблении пищи животного происхождения. Мясо и мясные продукты, все молочное и яйца есть не рекомендуется. Также следует ограничить потребление сладостей, растительного масла и даже специй и соли. В некоторые дни не следует есть даже горячие блюда.

Впрочем, не менее важна и духовная составляющая поста. Весь этот период посвящен скорби за страданиями Иисуса, отдавшего свою жизнь ради спасения человечества. Именно поэтому в постные дни рекомендуют ограничивать развлечения и веселье и больше времени уделять молитве и благотворительности. В современном мире это, в частности, означает воздержание от использования соцсетей, просмотра развлекательных программ и шоу, посещения развлекательных мероприятий. Вместо этого приветствуется чтение и живое общение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году празднуют Масленицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.