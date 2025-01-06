Когда в Украине отмечают Сретение: дата в 2025 году

Одним из самых ожидаемых церковных праздников в православном календаре в народе считается Сретение Господне. Оно входит в перечень 12 величайших христианских торжеств, имеет глубокий народный символизм и связано со светлыми надеждами на будущее.

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После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, праздник Сретения изменил свою дату. OBOZ.UA рассказывает, когда его нужно отмечать сейчас. А также о том, какие события легли в основу праздника и какое значение он имеет в народе.

Когда отмечают Сретение

По новому церковному календарю ПЦУ начала отмечать практически все праздники на 13 дней раньше. Касается это и Сретения, которое ранее отмечали 15 февраля. Сейчас его дата – это 2 февраля. Именно в этот день проходят все соответствующие церковные торжества.

Что означает праздник Сретения

По церковной традиции этот праздник посвящен дню, когда Дева Мария принесла маленького Иисуса на 40-й день его жизни в храм. Согласно пророчеству, там его встретил святой старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Сына Божия. Их встреча на символическом уровне означает переход от ветхозаветной веры к религии Нового завета и надежду на спасение человечества.

Сретение в народе

На бытовом уровне праздник называли днем, когда зима встречается с весной. Еще с языческих времен в этот день было принято освящать огонь. В церковной традиции этот обычай оформился в освящение громовичных свечей. Зажигание такой свечи должно было уберечь дом и семью от несчастий и стихийных бедствий. Ее использовали во время непогоды или наводнения, если у какой-то женщины в семье были трудности во время родов, чтобы защитить дом от пожара и в момент, когда кто-то в семье умирал – она должна была облегчить переход души в другой мир.

Освященная на Сретение вода также имела особую силу. Ею обрызгивали людей и скот в самые ответственные моменты жизни. Она должна была защищать от сглаза и помогать пройти сквозь трудности.

Следили в этот день и за погодой, чтобы узнать, кто пока побеждает – зима или весна. Например, оттепель на Сретение указывала на то, что холода затянутся и весна будет поздней. А вот ясная погода предвещала хороший урожай летом и много меда. Осадки также имели свое значение. Дождь обещал жаркое лето, а снег – длительные весенние заморозки.

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