Когда в Украине отмечают День Анны: особенности праздника

День святой Анны – это важный праздник для верующих. Посвящено оно праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы. Анна считается покровительницей женщин, особенно беременных. К ней обращаются с молитвами о здоровье матери и ребенка, о легких родах.

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Несмотря на то, что в сети можно найти множество дат по поиску "день ангела Анны", украинские церкви имеют два официальных праздника. OBOZ.UA рассказывает, когда верующие отмечают день Анны.

Кем была святая Анна

Святая Анна – это одна из самых почитаемых святых в христианстве. Она известна как мать Девы Марии. Хотя о ней нет упоминаний в Библии, ее жизнь описывается в апокрифических текстах.

Родителями Пресвятой Богородицы были праведные Иоаким и Анна, которые долгое время не могли иметь детей. Они были глубоко верующими людьми и молились Богу о ребенке.

Однажды, во время молитвы в пустыне, к Анне явился ангел и сообщил ей радостное известие: она родит дочь, которая будет благословлена Богом и будет иметь большое значение для всего человечества. Через некоторое время Анна родила девочку, которой дали имя Мария. Ее рождение стало большим чудом и свидетельством Божьей благодати. Родители посвятили свою дочь служению Богу и отдали ее на воспитание в храм Иерусалимский.

История об Анне и Иоакиме является для многих символом надежды и веры в то, что даже в самых сложных ситуациях можно получить помощь от Бога.

Когда день Анны

В православной церкви день памяти святой Анны отмечается дважды в год: 9 декабря (22 декабря по старому стилю) – в честь ее Успения, и 25 июля (7 августа по старому стилю) – в честь зачатия Пресвятой Богородицы.

Успение Святой Анны чествуют 25 июля. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие обращаются к святой Анне с молитвами о здоровье, прощении грехов и покровительстве.

9 декабря в церковном календаре отмечается зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Также церковь выделяет 9 сентября и – день памяти праведных Иоакима и Анны. А 16 февраля и 10 сентября – день Анны Пророчицы. Анна Пророчица была праведной женщиной, жившей в Иерусалиме. Она была известна своей глубокой верой в Бога и постоянной молитвой. Именно она, по библейскому преданию, первой признала в младенце Иисусе Мессию и прославляла Бога.

Все другие даты, связанные с другими Аннами Украинская церковь не вводит в список религиозных праздников

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