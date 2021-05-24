Когда в Украине начнется настоящее лето: синоптик назвала дату

Погода в Украине со вторника, 25 мая, в некоторых регионах будет уже по-летнему теплой – температура поднимется до +30 градусов. Вместе с тем, период дождей пройдет уже 23 мая.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, говорится в материале OBOZREVATEL. По ее словам, в частности высокие температуры до +30 градусов ожидаются на юге и востоке страны.

"С 23 мая осадки уходят. 23-25 мая будет без осадков, днем до +25… +30 градусов на юге и востоке, а на остальной территории +18… +20 градусов", – рассказала синоптик.

По ее оценкам вероятность заморозков до конца месяца в Украине всего 1-3%.

"То есть они практически невероятны. Если не произойдет какой-то страшной аномалии. Но пока ничего такого не видно", – пояснила Адаменко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно прогнозу Укргидрометцентра, до конца мая погода в Украине будет умеренно теплой и дождливой. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.