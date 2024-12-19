Когда в Украине начали праздновать Новый год 1 января: история праздника и какой была предыдущая дата

Сегодня трудно представить, что Новый год могли праздновать не 1 января, а в марте или даже осенью. Однако традиция вести отсчет года от 1 января в Украине относительно молодая и достигает лишь нескольких веков.

Видео дня

Перед введением григорианского календаря Новый год праздновали в разные даты, которые совпадали с изменением сельскохозяйственных сезонов или религиозными праздниками. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и объясняет, что символизировали предыдущие даты.

Почему Новый год праздновали в марте

Новый год у древних славян начинался 1 марта. Эта дата была связана с весенними полевыми работами и числилась началом нового сельскохозяйственного года.

Обращали внимание на изменения в природе, в частности, на изменение длины дня и ночи, а также на движение небесных тел. Новый год мог приходиться и на день весеннего равноденствия, что символизировало возрождение природы и начало нового цикла.

После принятия христианства в Киевской Руси дата 1 марта внезапно приобрела религиозное значение. Интересно, что согласно церковным преданиям, именно в этот день был создан мир.

Почему Новый год праздновали осенью

Позже Новый год был перенесен на 1 сентября в соответствии с постановлением Византийской церкви. По церковным преданиям именно в этот день началась проповедь Иисуса Христа.

Однако во многих культурах новолетие по-прежнему праздновали в сентябре. Для наших предков, занимавшихся земледелием, в это время заканчивались основные полевые работы: собирали урожай, начиналась подготовка к зиме.

Почему Новый год празднуют 1 января

Со временем под влиянием других культур и религий дата празднования Нового года изменилась.

Традицию отмечать Новый год 1 января принято связывать с Петром I. На самом же деле на украинских землях, входивших в состав Великого княжества Литовского, а позже – Речи Посполитой, еще с 1362 Новый год начали отмечать в первый день января.

Намного позже, при Петре I, когда произошел переход на григорианский календарь (1700 год), Новый год начали офицально праздновать 1 января. Это было сделано с целью приблизиться к европейским традициям и стандартизировать систему исчисления.

Однако на протяжении многих веков для украинцев главным зимним праздником было Рождество.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских рождественских традициях, которые дошли до нас с давних веков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.