Когда продавец может говорить по-русски: языковой омбудсмен дал объяснение

Работник кафе или продавец магазина имеет право ответить клиенту на русском языке, если тот обратился к ним именно на нем. Впрочем, в подобных ситуациях следует учитывать и принцип корпоративной этики.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. "Если есть возможность дать ответ на этом языке – пожалуйста. Но клиент может обращаться не только на русском – он может обращаться на английском, французском, итальянском и т.д.", – отметил он.

В то же время Креминь отметил, что, исходя из принципа корпоративной этики, персонал может определять язык общения с клиентом во время приветствия.

"Когда клиент приходит куда-то, к нему, в первую очередь, должны обратиться, по крайней мере, поздороваться, чтобы понять языковые компетенции. Если в ответ вы услышали: "доброго дня" – понятно, что дальше общение может происходить на государственном языке. Если какой-то другой язык, то, если есть возможность, персонал имеет право общаться на том языке, который будет удобен для клиента", – объяснил языковой омбудсмен.

Как писал OBOZREVATEL, 16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, которая обязывает сферу обслуживания полностью перейти на государственный язык. Закон предусматривает штрафные санкции к нарушителям.