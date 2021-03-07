Когда придет настоящая весна: синоптик пояснил прогноз погоды

Прихода настоящей весны в ближайшее время в Украине ожидать не стоит, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны.

Как объяснил в блиц-интервью OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются. Однако, по его словам, это нормально для такого периода времени.

"Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля. Это соответствует климатической норме", – отметил он.

Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день", сказал он. Однако ночью пока остается в пределах 0 градусов.

По словам Мурмыла, значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает.

"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил синоптик.

Напомним, ранее синоптик Татьяна Адаменко также рассказала о сроках прихода настоящей весны в Украине. По ее словам, настоящая весна на юге Украины должна наступить с 18 по 25 марта, а на остальной территории страны – с 25 марта по 3 апреля. Для этого среднесуточная температура должна превысить отметку +5 градусов.

А заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отметила, что весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.

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