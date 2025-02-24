Когда поздравляют воспитателей: дата Дня дошкольного образования в Украине

Всеукраинский День дошкольного образования – важный праздник, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября. В 2025 году дата выпадает на 28 сентября. Это прекрасная возможность выразить благодарность и уважение воспитателям, которые отдают свои знания, тепло и любовь детям.

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Это праздник не только воспитателей, но и логопедов, психологов, методистов и всех работающих в этой сфере. OBOZ.UA рассказывает, когда и как отмечают День дошкольного образования.

День дошкольного образования в Украине

День дошкольного образования – относительно молодой праздник, появившийся в 2011 году. Однако еще в 2006 году общеукраинские профильные издания инициировали установление праздника на общегосударственном уровне.

Сначала предлагалось отмечать День воспитателя 27 сентября, но впоследствии было принято решение о праздновании в последнее воскресенье сентября.

Основная цель праздника в том, чтобы подчеркнуть важность дошкольного образования и почтить работников этой сферы. Ведь именно они каждый день вносят свой вклад в развитие детей, помогают им познавать мир и готовиться к школе.

Как празднуют День дошкольного образования

Дошкольное детство – особенный период развития малышей. Именно этом возрасте формируются основы характера, мировоззрения и личности. Поэтому роль работников дошкольного образования неоценима.

Каждый детский сад имеет возможность самостоятельно выбирать, как отмечать свой профессиональный праздник.

Работники дошкольных учреждений могут обмениваться опытом и обсуждать, как эффективно обучать детей. Кроме того, награждают лучших педагогов и всех работающих в этой сфере – логопедов, психологов, методистов и других.

Есть и другие варианты празднования:

мастер-классы и игры;

тренинги и семинары;

мероприятия, организованные вместе с родителями и детьми.

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