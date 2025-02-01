Когда поминальные дни в 2025 году: список дат

Поминальные дни – это особые даты в церковном календаре, когда верующие молятся о упокоении душ умерших. Эти дни не являются праздниками в привычном понимании, однако они имеют большое значение для христиан.

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После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников, а значит и поминальных дней, сместились. OBOZ.UA рассказывает, когда поминальные дни в 2025 году.

Когда поминальные дни в 2025 году

Поминальные дни в православии имеют глубочайшее духовное значение. Они помогают сохранить связь с умершими родственниками и друзьями, чтить память и молиться за их покой.

Вселенская родительская суббота (мясопустная) в 2025 году приходится на 22 февраля. Отмечается она за неделю до начала Великого поста, откуда и происходит название. Мясопустная суббота является своеобразным переходом от обычной жизни к строгим ограничениям Великого поста.

Радоница – это особый день в церковном календаре, посвященный поминовению умерших. Он отмечается на девятый день после Пасхи и является одним из важнейших поминальных дней в году. Название "Радоница" происходит от слова "радость". Этот праздник символизирует радость воскресения Христова и веру в то, что умершие также воскреснут. В этот день принято посещать кладбища, убирать могилы, зажигать свечи и молиться за упокой душ умерших. В 2025 году Радоница приходится на 29 апреля.

Троицкая родительская суббота отмечается в канун праздника Святой Троицы и приходится на 7 июня.

Дмитриевская родительская суббота отмечается в канун памяти великомученика Димитрия Солунского, то есть в ближайшую субботу перед этой датой. В 2025 году поминальный день выпадает на 1 ноября.

Также поминальными днями являются:

Суббота второй недели Великого поста – 15 марта;

Суббота третьей недели Великого поста – 22 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста – 29 марта.

Традиции и обряды в поминальные дни

Основной традицией считается молитва за умерших. Верующие посещают храмы, где проходят поминальные литургии, и просят даровать душам покой и мир.

После службы в церкви многие семьи собираются вместе на поминальный обед или ужин. Это время, чтобы вспомнить усопших родственников, поделиться воспоминаниями о них и помолиться за их упокой. На стол часто подают традиционные блюда, такие как кутья, постные блюда, выпечка, зажигают свечи в память об умерших.

Также в поминальные дни принято на кладбище, чтобы очистить надгробия, возложить цветы и свечи. Это еще один способ выразить свою любовь и уважение к умершим.

Свечи являются важным элементом поминальных дней в православии. Они символизируют молитву и свет, получаемый душами умерших через молитву живых.

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