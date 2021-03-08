Сегодня немного сухого текста, цифр, статистики. Да, на войне статистика тоже нужна. Особенно статистика врага. Поэтому я часто пересматриваю вот всякие "республиканские" сайты "министерств", чтобы составлять карту войны, видеть все углы реинтеграции, находить новые "белые пятна", вопросы и искать ответы.

Вообще, как бы это не мое дело. Но информационное волонтерство – оно, знаете ли, не имеет границ и ты со временем становишься просто машиной, которая обрабатывает всю поступающую информацию, зная, что завтра-послезавтра-через 5-10 лет, когда закончится война, все вопросы, которые сейчас задает меньшинство граждан Украины, задаст большинство, и если мы не подойдем к реинтерграционным вопросам обдуманно, то вопросы задавать будут с выпученными от ужаса глазами крича "как так, почему я должен за это платить, почему мы тратим на это государственные деньги, зачем это нам, насколько это законно".

Ведь мало-мальски логически думающие люди понимают, все, что с освобождением ОРДЛО нас накроет безудержным потоком вопросов, проблем требующих немедленных ответов и немедленного решения.

Почему же не готовится заранее? Это наша земля и мы все равно ее освободим. Но, почему мы видим освобождение в розовых тонах? Кто надел на нас эти розовые очки – мир, это когда перестанут стрелять? Хорошо, перестали! А дальше?

Кто будет восстанавливать затопленные "народом Донбасса" по приказу оккупантов шахты и восстанавливать вырезанные "народом Донбасса" из-за жадности и тупости предприятия?

Кто будет разминировать земли? Кто будет бороться с последствиями радиационного загрязнения земель? Кто будет бороться с последствиями пропаганды, отупившей людей, а главное детей ОРДЛО? Кто будет разбираться с документами, и восстанавливать права собственности тех, у кого их отняли, чаще, вместе с жизнью? Кто будет расследовать похищения, мародерства, убийства и изнасилования, которые в ОРДЛО творил "народ Донбасса", ну, и немножко оккупанты? Кто поедет туда, туда, где нас ненавидят, и эта ненависть культивируется с пеленок, лечить, разминировать, учить, строить, вы, ты, я?

Кто и, главное, за чей счет?

На самом деле вопросов войны, включая реинтеграционный пакет – тысячи. Попробуйте посмотреть на мир ОРДЛО после деоккупации с позиции, ну, например, своей работы, специальности, департамента или службы, где вы работаете.

С какими вопросами вы работаете в Украине, такие же вопросы будут возникать и из ОРДЛО: наследство, продажа-покупка недвижимости, документы, дипломы и аттестаты об образовании, справки МСЕК об инвалидности, УБД и льготы "народной милиции", инвалиды войны из ряда "народной милиции республик", налоги, коммуналка, обучение, лечение, решение "судов ОРДЛО", алименты, разводы, пенсии жителям ОРДЛО за весь период жизни в оккупации, стаж работы в оккупации, научные работы, написанные в оккупации для "республик"…До бесконечности. Да-да, ребята, до бесконечности!

А каждый вопрос – это человеческая судьба. Вот, приносят после деоккупации украинскому нотариусу документы на приобретенную в "республике" недвижимость и орут – "майо, не имеете права забирать". А где хозяева старые? А они умерли! Вот прямо оформили дом и в тот же день всей семьей и…

Или приносят в миграционную службу "паспорта лнр" люди, которые на чистом узком глазу мамой и тайгой клянутся "я всигда тута жила, да, хачу украина быть, мой дом, мая твая покупал". Мы даем ему гражданство Украины или все же чемодан-вокзал? Ведь за годы войны недвижимость в ОРДЛО массово скупается ихтамнетами, которые везут сюда семьи из всяких там тайгов-псковов-рхангельско-улан-удевщин. Они для покупки в ОРДЛО недвижимости получают "паспорт республики" и …И при деоккупации они не поедут в тундру и на РФ. Им тут уже тепло и сыто.

Или вот. Инвалиды. ОРДЛО это уже не только шахтеры-пенсионеры. Это еще и молодые, пожилые, женщины и мужчины, парни и девушки, которые воевали против Украины в рядах "народной милиции республики" и получили контузию, потеряли руки-ноги, ранения, болезни и получили и УБД и справку МСЕК об установлении группы инвалидности с пожизненной выплатой пенсии по инвалидности. В 2014-м они были граждане Украины, может и сейчас у них паспорт есть, вместе с "паспортом республики" или даже паспортом гражданина РФ. И что с ними? Платим?

Да-да, главное же, паспорта! Вот 80% несовершеннолетних ОРДЛО, достигших там совершеннолетия за время оккупации имеют "паспорт республики", только 2% едут в Украину получать паспорт гражданина Украины, еще часть имеет 2 паспорта — "республики" и РФ. Им украинское гражданство автоматично же, да? (читать страшно саркастическим голосом).

"Паспорта республик" имеет на сегодня 75% взрослого трудоспособного населения и 100% пенсионеров "республик". Без "паспорта" не возьмут на работу, не станешь предпринимателем, не получишь пенсию. По сути, это принуждение. Но-но-но, основная масса так себя и чувствует "гражданами республик". Это украинство для них принуждение.

За тех жителей ОРДЛО, кто имеет 3 паспорта, я вообще говорить не хочу, а нужно. Это самое мерзкое что там есть. И это мерзкое выгрызет себе все до чего дотянется. Это держатели "акций", то есть те, кто имеет паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина РФ, "паспорт гражданина республики".

Я бы автоматично лишила все эти категории гражданства Украины, но с условием: несовершеннолетние, достигшие совершеннолетия в ОРДЛО получают серый паспорт не гражданина на период сдачи экзаменов на гражданство и получают право на гражданство. Сдал экзамен по мове, истории и литературе Украины-гражданин! Любим! Уважаем! Можешь учиться, работать в госслужбе, не вопрос.

Есть паспорт гражданина РФ? – до свидания, были рады познакомится и все такое, вот ваш автобус до Ростова, конвой для вашей личной безопасности, что мы фашисты какие, это сервис – услуга, все включено!

Был паспорт гражданина Украины, но проживая в ОРДЛО за время оккупации получил "паспорт республики", работал там, платил налоги, был предпринимателем, а вот тут стоп. А давайте посмотрим, где вы работали: журналист, учители, чиновник — вели пропаганду против Украины? Серый паспорт не гражданина без права сдачи экзаменов на гражданство и права работать в госорганах и учреждениях. Туда же "судьи, прокуратура, яжеминистр" и все такое прочее, включая всех директоров всех ОРДЛынских предприятий. Не граждане навсегда!

Пенсионер? Врач? Шахтер? Электрик? Коммунальщик?… – проверяем, не воевал ли, нет, серый паспорт с правом сдачи экзаменов.

Но, основная категория жителей должны пройти полную верификацию соцсетей, возможно, полиграф, проверки по Миротворцу и базам СБУ. Любое "Сталина на вас нет" в соцсетях и право на гражданство тает, как снег у меня за окном.

По экзаменам. Мы ж не звери, мы ж понимаем. Молодежь сдает полные экзамены: мова, история, литература. Люди средне-преклонного возраста только экзамен по мове, ну, или на выбор мова-история-литература.

После деоккупации нам будет там сложно. Очень. Кто-то будет орать "немедленно мне засчитайте стаж работы в ОРДЛО и дайте пенсию", кто-то будет угрожать ЕСПЧ, так как он без ног и ему нужно пенсию, он же воевал. Кто-то будет отстаивать право на недвижимость "купленную" в ОРДЛО. А кто-то и на гражданство Украины, так как приехал из РФ, получил "гражданство республики" и не хочет назад. Историй "дайте немедленно два" будет тысячи. И мы к ним должны быть готовы.

Поэтому сегодня сухих фактов из "дырляндии". Совсем немножко, чтобы не утруждать, а лишь качественно и ажурно подчеркнуть весь тот, извините, ад, от осознания которого нас все время отводят офисные реинтеграторы своим "просто перестать стрелять — там наши люди, мир любой ценой".

В каждой позиции "любой ценой", даже в цене победы и мира, в цене спокойствия и деоккупации, есть своя цена. И это не всегда деньги, материальное.

Можно заплатить и моральным. Потерей свобод. Прав. Будущим. Развитием. Эволюцией. Независимостью.

И, наверное, чтобы ответить на тысячи или сотни тысячи бытовых, экологических, строительных, коммунальных, промышленных, гражданских вопросов, которые возникнут и уже возникают в отношении ОРДЛО мы должны ответить всего на один: а готовы ли мы платить эту цену?

Цитата из статистических данных "министерства юстиции днр": "В феврале 2021 года нотариусами Республики совершено свыше 32 тысяч нотариальных действий.

4 марта 2021 года, в Департаменте организации и контроля государственных и юридических услуг Министерства юстиции Донецкой Народной Республики сообщили о нотариальных действиях, совершенных нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и нотариусами, осуществляющими независимую профессиональную нотариальную деятельность, в феврале 2021 года.

В феврале 2021 года нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, удостоверено 9 договоров отчуждения недвижимого имущества, 17 завещаний, 14 доверенностей, открыто 42 наследственных дела, выдано 8 свидетельств о праве на наследство.

Кроме того, за указанный период засвидетельствовано: верность копий 78 документов и выписок из них, подлинность 13 подписей на документах и верность 6 переводов. Общее количество нотариальных действий, совершенных в феврале 2021 года нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, составляет 221; количество лиц, обратившихся к нотариусам —235.

Нотариусами, осуществляющими независимую профессиональную нотариальную деятельность в Донецкой Народной Республике, за февраль 2021 года удостоверено 936 договоров отчуждения недвижимого имущества, 119 договоров отчуждения земельных участков, 13 договоров найма (аренда, ссуда), 522 завещания, 3 287 доверенностей, открыто 1 748 наследственных дел, выдано 1 447 свидетельств о праве на наследство. Также в феврале 2021 года засвидетельствовано: верность копий 17 182 документов и выписок из этих документов, подлинность 7 031 подписи на документах и верность 1 407 переводов. Общее количество нотариальных действий, совершенных в феврале 2021 года нотариусами, осуществляющими независимую профессиональную нотариальную деятельность, составляет 32 109; количество лиц, обратившихся к нотариусам — 29 287.

Таким образом, нотариусами Донецкой Народной Республики в феврале 2021 года совершено 32 330 нотариальных действий. Общее количество лиц, обратившихся в феврале 2021 года к нотариусам Республики, составляет 29 522.

За февраль 2021 года в Республике принято более 3 000 заявлений на проведение технической инвентаризации

4 марта 2021 года, в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики сообщили, что отделами технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества городских, районных, горрайонных управлений юстиции Минюста Донецкой Народной Республики за февраль 2021 года было принято 3 022 заявления на проведение технической инвентаризации. Также за отчетный период было проведено 2 675 технических инвентаризаций и изготовлено 2 322 технических паспорта.

Отделами государственной регистрации вещных прав городских, районных, горрайонных управлений юстиции Минюста ДНР за указанный период было принято 3 857 заявлений на регистрацию вещных прав на объекты недвижимого имущества. За указанный период зарегистрированы вещные права на 3 691 объект недвижимого имущества и выдано 4 447 информационных справок.

По вопросам регистрации вещных прав и проведения технической инвентаризации заявители могут обращаться в отделы Единого регистрационного центра в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Харцызск, Енакиево, Снежное, Шахтерск и пгт. Старобешево.

Отделами ЗАГС Республики с начала года составлено более 1 300 записей актов о рождении

4 марта 2021 года, в отделе записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой Народной Республики сообщили, что за период с 1 января по 3 марта 2021 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 1 346 записей актов о рождении, из них 686 записей актов о рождении мальчиков и 660 — о рождении девочек.

За аналогичный период территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 706 записей актов о браке".

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