Когда Пасха, Вербное воскресенье и Благовещение: даты весенних праздников

Переход на новоюлианский календарь обусловил смещение большинства церковных праздников на 13 дней. Однако это не касается Пасхи и дат, привязанных к ней, ведь они определяются по особому расчету. По христианской традиции практически на каждый день года приходится чествование памяти тех или иных святых, праведников, великомучеников или других знаковых для верующих лиц.

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Среди основных весенних церковных праздников в христианстве выделяют Пасху, Вербное воскресенье и Благовещение. OBOZ.UA публикует православный календарь весенних праздников по новому стилю.

Важные церковные даты и праздники в марте 2025

2 марта – Сыропусное или прощенное воскресенье. Заговоры на Великий пост.

3 марта – начало Великого поста.

9 марта – 1-е воскресенье Великого поста.

10 марта – 2-я неделя Великого поста.

15 марта – суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).

16 марта – 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

17 марта – 3-я неделя Великого поста.

22 марта – суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).

23 марта – 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное.

24 марта – 4-я неделя Великого поста.

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.

26 марта – Собор архангела Гавриила. Предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

29 марта – суббота 4-й недели Великого поста.

30 марта – 4-е воскресенье Великого поста.

31 марта – 5-я неделя Великого поста.

Церковные праздники в апреле-2025

3 апреля – Четверг Большого канона.

5 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы.

6 апреля – 5-е воскресенье Великого поста.

7 апреля – 6-я неделя Великого поста.

12 апреля – Лазарева суббота.

13 апреля – 6-е воскресенье Великого поста. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.

14 апреля – Страстная неделя. Великий понедельник.

15 апреля – Великий вторник Страстной недели.

16 апреля – Великая среда.

17 апреля – Великий (Чистый) четверг. Вспоминание о тайном ужине.

18 апреля – Страстная пятница. День распятия Христа.

19 апреля – Великая суббота.

20 апреля – Христово Воскресение, Пасха.

21 апреля – светлый понедельник.

22 апреля – светлый вторник. Иверская икона Божией Матери.

23 апреля – светлая среда.

24 апреля – светлый четверг.

25 апреля – светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник".

26 апреля – светлая суббота, поминальный день.

27 апреля – день памяти апостола Фомы.

Майские церковные праздники

4 мая – День святых женщин-мироносиц.

8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

9 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

10 мая – апостола Симона Зилота.

14 мая – Переполовение Пятидесятницы.

29 мая – Вознесение Господне.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты всех церковных праздников на 2025 год по новому календарю.

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