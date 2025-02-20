Когда отмечают День украинской женщины: как возник праздник

Каждый год в феврале Украина чествует вклад женщин в развитие общества, науки, культуры и спорта, а также в борьбу за независимость нашего государства. И хотя День украинской женщины остается неофициальным праздником, он приобретает все больший вес.

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OBOZ.UA рассказывает, на какую дату приходятся все торжества. А также какие традиции есть у Дня украинской женщины.

Когда празднуют День украинской женщины

Согласно календарю праздников, День украинской женщины отмечается ежегодно 25 февраля. Эту дату выбрали из-за того, что на нее приходится день рождения Леси Украинки – пожалуй, самой известной женщины в нашей стране.

Празднику стремятся придать официальный статус. Поэтому с 2023 г. на рассмотрении Верховной Рады находится соответствующий законопроект. Впрочем, в настоящее время парламент занят более неотложными вопросами.

Идея придать Дню украинской женщины большее значение появилась на фоне отказа Украины от советского наследия. У общества возник запрос на отмену Международного женского дня 8 марта как государственного праздника. Он слишком сильно ассоциируется с советской идеологией.

Как празднуют День украинской женщины

В отличие от 8 марта, который превратился из дня чествования женского вклада в сексистский "праздник женственности и красоты", День украинской женщины, по замыслу, должен ориентироваться на просвещение и распространение знаний о выдающихся украинках. В этот день принято организовывать лекции и специальные мероприятия, посвященные украинским женщинам, которые оставили след в науке, искусстве, политике и т.д.

В театрах показывают спектакли, поставленные по пьесам, написанным женщинами, представляют новые работы женщин-режиссёров. Художественные галереи проходят тематические выставки украинских художниц и скульпторок. В школах проводятся специальные уроки, посвященные выдающимся украинкам.

Сейчас отдельным направлением является оказание почестей вкладу женщин в оборону Украины от российской военной агрессии. Людей знакомят с женщинами-военнослужащими, военными медиками, рассказывают об их роли в войне. Конечно, внимание уделяют и волонтерам, и переселенкам, и всем женщинам, помогающим войску в тылу. Отдельное внимание уделяют женщинам, находящимся в российском плену.

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