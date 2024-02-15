'Когда 'ок' на самом деле не совсем ок': украинцев призывали обращаться к семейным врачам за ментальной поддержкой

Тревога и усталость стали обычными для многих украинцев – это следствие длительной полномасштабной войны. По исследованиям Gradus Research, только 38% украинцев оценивают свое ментальное состояние как удовлетворительное. В ответ на это в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Елены Зеленской специалисты первичного медицинского звена, в том числе семейные врачи (на январь, 70 тыс. медицинских специалистов), прошли обучение по программе mhGAP, и готовы бесплатно оказывать поддержку по ментальному здоровью украинцам. Агентство Bickerstaff.394 разработало коммуникационную кампанию, чтобы рассказать об этом обществу.

Слоган новой кампании – "Семейный врач заботится о тех, кто заботится обо всех". Когда "ок" на самом деле не совсем ок, когда хочется спрятаться от всего мира, на помощь приходят семейные врачи. Те, кому ты уже так доверяешь свое здоровье, теперь готовы оказывать еще и ментальную поддержку.

Особенно важно было охватить аудиторию мам – они часто отвечают за здоровье в семье, беспокоятся обо всех родных, но забывают о собственном ментальном состоянии. Поэтому было решено рассказать украинкам, как важно заботиться о своем ментальном здоровье, чтобы иметь силы заботиться о других. Влад Минчев, копирайтеры в Bickerstaff.394, рассказывает: "Что действительно удивляет – во всем ужасе, что нас окружает, украинцы до сих пор сохраняют человечность, находят причины улыбаться, беспокоятся друг о друге. Особенно – мамы, которые беспокоятся обо всех, часто ради этого ставят себя в самый конец списка дел в день. Мы хотели сказать им, что у них тоже есть те, кто могут позаботиться о них."

Стилистика иллюстраций – минималистичный, скетчевой стиль, одноцветный фон, черный контур с использованием белого и черного для контраста и акцента. Интересно, что стиль вижуалов был утвержден с первого раза, а идеи для некоторых сюжетов придумали стажеры агентства, привлеченные к проекту.

Также для кампании записали радиоролик – переработали песню "Mr. Sandman" от The Chordettes, только слова заменили на то, что мамы слышат чаще всего – возглас "мам". Озвучивала ролик команда Bickerstaff.394 в профессиональной студии "читай офисный шкаф".

"Ну, будто мой привычный день записали на диктофон" – рассказала мама сотруднице агентства, когда впервые услышала этот ролик.

Оказывает ли ваш врач помощь в вопросах ментального здоровья, можно проверить на интерактивной карте или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Медиапартнерами проекта стали Starlightmedia, 1+1, ICTV, ИНТЕР, телеканал "РАДА", Общественное телевидение, Украинское радио' АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Интеграция услуги ментального здоровья в систему первичной медицинской помощи является компонентом приоритетного проекта Министерства здравоохранения Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья – инициативы первой леди Елены Зеленской. Коммуникационное сопровождение реализуется при поддержке ВОЗ, Правительства Канады, Международного медицинского корпуса.

Коммуникационная кампания "Ты как?" Всеукраинская программа ментального здоровья реализуется при поддержке проекта USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья", который выполняет организация Пакт.