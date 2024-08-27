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"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Оксана Гейдор
Общество
12 минут
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'Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?' Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

19 июля во Львове было совершено вооруженное нападение на известного общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион. Несмотря на все усилия медиков, спасти ей жизнь не удалось.

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В интервью OBOZ.UA Оксана Микитюк, ближайшая подруга и коллега Ирины Дмитриевны, доцент кафедры украинского языка НУЛП, рассказала о трех десятилетиях дружбы с ней, а также о последних днях из жизни очень дорогого ей человека.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Оксана, мы все видели Ирину Фарион в парламенте, многочисленных интервью и выступлениях в телепрограммах – искренней в своей любви к Украине и языку, однако бескомпромиссной, жесткой в высказываниях, что приводило порой к скандалам. Вы одна из немногих, кто знал ее наверняка другой. Какая она была, когда выключались камеры? Когда не журналисты задавали ей вопросы, а вы разговаривали наедине?

– Мне в этом смысле сразу почему-то вспомнились слова Дмитрия Павлычко, который сказал, что она "нежная, как молитва, а слово острое, как бритва". Ирина жила как батарейка, то есть с невероятным плюсом и таким же минусом. Об этом она не раз говорила в своих интервью. Гигантский плюс – это любовь к своему делу, семье, друзьям. И этот плюс был столь огромным и всеобъемлющим, что я даже не знаю, сколько мне нужно времени, чтобы обо всем этом вам рассказать. И в то же время был огромный минус, который она имела в ненависти к врагам Украины.

Часто любила цитировать выражение гениальной Леси Украинки: "Меня любовь ненависти научила". Ирина имела безудержный гнев к тому, что было ложью и злом. Ее дочь Софийка опубликовала недавно стихотворение, в котором есть слова о том, что любое зло – это, по сути, горе. То есть ложь и обман – это очень опасные, разрушающие вещи.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Сколько лет вы дружили?

– Мне очень повезло, что мы дружили целых 33 года. Это целая дорога, очень огромная. Почему мы выбрали друг друга? Вероятно, так определила и решила судьба. В 1991 году мы пришли на кафедру украинского языка Львовской политехники. Об Ирине я знала только то, что она была невероятно активной студенткой в нашем Львовском университете имени Ивана Франко, где мы обе учились. Интересно, что во время учебы никогда не пересекались.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Помню, я пришла первой на кафедру, где была назначена встреча, а потом Ирина – такая яркая, в бордовой юбке и красном свитере. Улыбчиво, уверенно, с расправленными плечами – просто огонь залетел в помещение. Мы начали что-то говорить, потом понесли какие-то бумаги в отдел кадров. Впоследствии нам заведующий поручил оформить стенд о языковедах. Мы читали статьи, отыскивали фотографии наших деятелей из журналов или газет, потом это все вырезали и клеили, всю информацию писали от руки, добавляли яркие украинские узоры, чтобы стенд был интересен студентам (интернета, откуда все можно скачать, в 90-х годах не было). Так общая работа привела нас к этой счастливой дружбе.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– А в обычной, бытовой жизни что вас объединяло?

– Знаете, в этом году Ирина на мой день рождения в июле написала такое поздравление: "Поздравляю с утром, моя Солнечная надежда и поддержка. Пусть Господь вливает силу, ведет к Победе". Мы умели поддерживать друг друга. Когда были какие-то трудности, я ей часто напоминала, что мой папа говорил, что жизнь – это как зебра: за черной полосой точно должна быть белая. Однако, откровенно говоря, она никогда не зацикливалась на том, что что-то идет нехорошо. Она была очень целеустремленной и цельной.

Также мы работали в одном научном поле. Вместе ходили на работу, ездили на научные конференции, на отдых – вдвоем или с детьми и внуками. Жили недалеко друг от друга. Иногда мы обе сидим по много часов за компьютерами, она звонит по телефону со словами: "Слушай, я так устала! Может, выйдем на кофе? Говорю: "У меня тоже буквы расплываются в компьютере, пошли". И мы идем.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Какой она была преподавательницей? Студенты были очарованы ею. Сначала, когда заходила в аудиторию, возможно, имели какую-то оторопь, потому что все же бывший народный депутат, профессор, человек, который имеет столько научных достижений. Она положила начало собственному научному направлению – диахронной социолингвистике в украинском языкознании (это невероятно сложный и основательный филологический аспект). И когда приходила такая легенда в аудиторию, студенты, наверное, имели немного какое-то смущение.

Но когда Ирина начинала говорить, все менялось. К студентам обращалась "волшебники", "белые снежинки", "пушистики", еще и другая была красота в наименовании… Вы представляете? Насколько нужно было любить этих детей, чтобы такие роскошные жемчужины для них находить. Как преподаватель была и нежная, и грозная. Невероятно интересно рассказывала, слыла блестящим оратором. Но в то же время требовала, чтобы материал студенты изучили.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Как она отреагировала на неожиданное увольнение осенью прошлого года? (Национальный университет "Львовская политехника", где Фарион преподавала более 30 лет, принял решение уволить ее после интервью, в котором она раскритиковала военных, разговаривающих на русском языке, заявив, что "не может назвать их украинцами". – Ред.)

– Ситуация была очень сложная. Конечно, она переживала. Но это было только сначала, потом собралась с мыслями и решила, что будет бороться. Она всегда была политиком-борцом, потому что говорила, что политика – это просто способ донести свою веру людям. Борьба за восстановление была продолжительной, но, к счастью, суд восстановил ее на работе. А в период, когда ее уволили, работала еще больше, чем раньше. Проводила языковые литературные изложения на YouTube-канале. Активно записывала выпуски своей программы "Ген украинцев", где находила дорогу к памяти украинцев через выдающиеся фигуры украинской истории. Успела сделать выпуски обо всех девяти генералах УПА! Это одна из величайших страниц нашей истории.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Ирина издала и презентовала по всей Украине свою любимую книгу "Англицизмы и противоанглицизмы: 100 историй слов в социоконтексте". Это следствие двухлетнего интерактивного проекта "Противоанглицизм" на YouTube-канале, где записано более полусотни видео с толкованием англицизмов и их украинских соответствий. Работала, наверное, не восемь часов в день, а все 12. Сидеть и плакать не было ни времени, ни возможности… Ее трудолюбие и интеллектуализм были потрясающими. У меня иногда даже возникал вопрос, оставалось ли у нее время на еду и сон. Она реализовала столько всего в области науки, что это по силам разве что научным институтам. Когда не стало Ирины, я начала записывать, что еще нужно сделать из того, что не издано. Сейчас в этом списке 32 пункта.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Какие отношения Ирина Дмитриевна имела со своими родными?

– Знаете, я как-то писала вступительную статью к одной научной работе Ирины, где вспомнила такой эпизод с ее дочерью. Выхожу на улицу, вижу – идет совсем маленькая Софийка, возможно, в пятом классе училась. И несет большую сумку. Спрашиваю: "Куда ты идешь?" А дочь Ирины отвечает: "Несу мамины сапоги из ремонта". Софийка была для нее чудом, величайшим счастьем, которое она просто обожала, любила до безумия. И та ей давала полную отдачу. У них было единство на всех уровнях, гармония полная. Ирина называла дочурку и Софийка, и Софиечка, и Софиярочка, и Софочка.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

А если речь идет о зяте Василии, то я вспомнила такой эпизод. Приходим мы как-то в дом, где жила мама Ирины. Она сидит в беседке и молится. Ирина склонилась к ней и обращается в шутку: "Рассказывайте, Ярослава Степановна, о чем молитесь?" А мама отвечает: "Я так хочу, чтобы Софийка встретила мужчину, который был бы национальным и религиозным!" И Иринина мама вымолила такого зятя. Василий совершенно отвечал той жизненной дороге, по которой шли Ирина и ее Софийка. Поэтому, когда началась война, что сделал мужчина, которого моя подруга называла своим сыном? Ушел на войну.

Ирина всегда с огромной радостью бежала к внукам – Эве и Дмитрику, которого назвали в честь папы Ирины. Покупала им безотказно все, что хотели, хотя они очень вежливые дети, не думаю, что просили слишком много. Не знаю, насколько у вас складывается о ней впечатление, но тот ракурс, который я знаю, он абсолютно положительный. Я видела, как она влияет на общество, меняет сознание людей, как пытается помочь внукам стать, как говорила ее мама, национальными и религиозными.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Бывший муж Ирины Фарион, папа Софии, как известно, тоже находится на фронте.

– Это очень положительный мужчина. В свое время они развелись, не сошлись в каких-то вещах, однако Ирина всегда очень хорошо о нем отзывалась. И, несмотря на то, что были разведены, они сохраняли хорошие отношения. Однако произошла ситуация, что, когда Остап пошел на войну, контакты как-то потерялись. Ирина постоянно говорила: "Нужно выяснить, где он, в какой бригаде, что там". Но потом, к большому счастью, Остап сам позвонил Софийке, когда пришел в отпуск. Тогда они втроем встретились. Это произошло за три недели до гибели Ирины.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– Как вспоминаете последние встречи с ней?

– 9 июля, за 10 дней до трагедии, она неожиданно предложила сходить в магазин, чтобы поздравить меня с днем рождения. И мы пошли смотреть платья. Было очень весело, смеялись, примеряя обновки. Она мне тогда подарила не платье, а целый костюм. И сказала, что я должна его надеть на очень важное событие, но по личным соображениям я не могу об этом сейчас рассказать больше… А через два дня, 11 июля, мы снова пошли на кофе и Ирина принесла мне две банки меда: "Хочу еще тебе подарить меду, чтобы жизнь была медовой…" Вот, собственно, и была наша последняя встреча. Возможно, подозреваемый в ее убийстве парень (в совершении резонансного преступления подозревается 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. – Ред.) в тот день шел за нами, но мы ничего не видели.

Что касается следующих дней, то я знала, что Ирина планировала ехать с дочерью и внуками на море, поэтому не звонила по телефону, чтобы не мешать. Последняя наша переписка была 17 июля. Ирина собирала донаты для военных и написала, что за мой учебник "Современный украинский язык: самобытность, система, норма" кто-то перечислил две с половиной тысячи гривен (его должны были вручить в качестве подарка за помощь). Я ей ответила: "Боже, это ведь прекрасно!" Вот на этой научной ноте наша переписка закончилась.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Чувствовала ли я тогда беду или опасность? Нет, совершенно. Напротив, видела другое: невероятный позитив и огромные жизненные перспективы. В последнее время с ней было очень сложно пройтись по Львову. Постоянно кто-нибудь хотел фотографироваться, что-то спросить, рассказать. Невозможно описать, до какой степени она получала гигантский позитив от людей. Поэтому то, что случилось, – это горе, которое не описать никакими словами… Сейчас Софийка все делает для увековечения памяти об Ирине, а я ей стараюсь помогать.

На 40 дней будут открывать на доме, где жила Ирина, памятную доску. Долго подбирали фотографию, думали над цитатами. Хотя казалось, что выбирать и не надо – она на всех фотографиях выглядит прекрасно. Видимо, это генетика, потому что мама Ирины очень красиво выглядела, прожила до 94 лет. И одновременно такой вид Ирины – это следствие труда над собой, потому что она всегда думала, что стоит есть, а что – нет, каждое утро делала зарядку.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

– По вашему мнению, от кого в ней была такая бескомпромиссность?

– Мама Ирины была религиозным человеком и многое привила родным. В Евангелии от Матфея сказано: "да будет ваше слово "да" или "нет". А все остальное – от лукавого, то есть середины быть не может. Ирина это всегда помнила и никогда не шла на компромисс. Если понимала, что здесь правда, то стояла горой. Она знала заповедь Папы Иоанна Павла II, который в 2001 году во Львове в начале своей речи сказал: "Не бойтесь!" Ирина не боялась, потому что знала, что делает все по своей совести, библейским законам и твердым идейным убеждениям.

Сейчас часто цитируют слова, которые считают любимыми словами Ирины Фарион. Это цитата украинского кинооператора, режиссера и сценариста Юрия Ильенко: "Важнейшими в жизни человека являются три вещи: родиться, полюбить и умереть". Эту триаду Ирина действительно часто повторяла. Вот это "полюбить" она в жизни пронесла с поднятой головой. Даже превратила это "полюбить" в "служить" – служить идее, людям, Украине.

– В квартире Ирины Дмитриевны много лет вместе с ней жила ее любимица – кошка Белла. Какова ее судьба?

– Она продолжает жить в квартире. Софийка ухаживает за ней, недавно мы вместе ходили посидеть с ней. Белла – невероятно почтенная и самодостаточная. Я иногда шутила, что это не Белла живет в доме Ирины, а все наоборот: она приходит в гости к своей кошке. Белла уже старушка, ей 20 лет, может, и 21, мы не можем точно посчитать. Оставлять ее в квартире – это единственный вариант, потому что она никогда не выходила за ее пределы, поэтому непонятно, выдержит ли переезд куда-нибудь. Как-то Ирина взяла ее в гости к маме, а потом кошке стало так плохо, что пришлось обращаться к ветеринару. Понимает ли Белла, что случилось с ее хозяйкой? Не могу сказать…

Ирина очень мечтала о нашей светлой и величественной Победе. Но, думая об этом, всегда любила цитировать Франко: "Чи побіди довго ждати? / Ждати довго! То й не жди ж! / Нині вчися побіждати, / Завтра певно побідиш". И она работала на эту победу неустанно. Вы слышите эту строчку: "Нині вчися побіждати"? Она пыталась эту победу творить ежедневно своим идейным трудом, силой духа, убеждениями. Кстати, слово "побіда" – это от "по біді", хотя у нас устоявшееся слово "победа", то есть оно утверждает мощь, могущество.

"Когда началась война, что сделал мужчина, которого называла сыном?" Близкая подруга – о неизвестном из жизни Ирины Фарион

Всем нам – родным и друзьям – сейчас очень сложно… Я живу как бы с обрезанными крыльями. Привыкла с утра вставать и смотреть в телефон, ничего ли она мне не написала. А теперь он мне показывает только старую переписку. Поэтому сейчас у меня планов вдвое больше – все ее и множество своих. Когда устаю, думаю: "Вот мы бы шли сейчас на кофе". И понимаю, что сама, без нее, не пойду. Снилась ли она мне эти дни? К сожалению, у меня со снами особые отношения, мне очень редко что-нибудь снится. Но посмотрим, а вдруг? Это единственная возможность ее еще раз увидеть.

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