Книгу, которая повлияла на дискуссию о Холокосте, издали на украинском языке

В украинском переводе издана книга Ханны Арендт "Эйхман в Иерусалиме: Рассказ о банальности зла". Тезисы Арендт, изначально сформулированные в репортажах, а затем в книге, повлияли на ход всей послевоенной дискуссии о Холокосте и роли личности в этом преступлении.

Книга вышла в издательстве "Дух і літера" при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", передает пресс-служба учреждения.

Произведение написано по материалам судебного процесса 1961 года над нацистским лидером Адольфом Эйхманом, которого называли "архитектором Холокоста". Он отвечал за преследование, депортацию и массовое убийство евреев в Европе. В 1942 году принимал участие в организации и составлении итоговых документов Ванзейской конференции – совещания представителей правительства и руководителей нацистской партии, на котором обсуждались действия по "окончательному решению еврейского вопроса". Затем лично инспектировал лагеря смерти Третьего Рейха, еврейское гетто в Варшаве, Аушвиц. Философ и журналист Ханна Арендт лично присутствовала на процессе против Эйхмана.

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Сначала в серии статей в журнале New Yorker в 1963 году, а позже в своей книге автор раскрыла понятие "банальности зла" – бездумного и слепого подчинения нечеловеческим законам, направленным против самих основ жизни. По её мнению, ирония заключалась в том, что Эйхман был не способен мыслить и действовать самостоятельно, а жил как будто по инерции. Именно в этой пассивной готовности выполнять любые приказы была настоящая опасность нацизма.

Книгу в украинском переводе открывает предисловие известного израильского журналиста и публициста Амоса Элона. А завершает послесловие, написанное автором в ответ на жаркие споры, которые велись вокруг издания после первой публикации.

"В концепции Ханны Арендт зло "прячется" в отсутствии критического мышления и даже в самом страхе думать. К сожалению, сегодня, когда в мире продолжаются войны, люди и дальше осуществляют ужасные преступления, считая, что они просто "выполняют свой долг. В рамках издательской программы Мемориала мы распространяем знания о Холокосте. Поддерживаем издание книг другими издательствами. Также выпускаем собственные книги выдающихся и молодых авторов. С начала 2020-го уже вышли в свет около 20 изданий, и мы надеемся, что к концу года их количество удвоится", – отметил директор библиотечных и издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко.

Ханна Арендт – немецко-американская писательница еврейского происхождения, журналистка, основоположница теории тоталитаризма и выдающаяся мыслительница ХХ века.

Она родилась 14 октября 1906 года в пригороде Ганновера (Германия) и чудом избежала Холокоста. В 1933 году Арендт уехала в Париж и там начала помогать еврейским беженцам. Когда во Франции в 1940 году евреев начали отправлять в лагеря смерти, Ханна попала в лагерь Гюрс, однако сбежала оттуда через несколько недель. В 1941 году она переехала в Нью-Йорк и вступила в сообщество немецких евреев-беженцев.

Арендт является автором более 450 работ, разнообразных по проблематике, но объединенных идеей осмысления современности. Книга "Эйхман в Иерусалиме: Рассказ о банальности зла" получила наибольший резонанс среди её произведений.