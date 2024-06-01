Книги, пахнущие горем: что первая леди приобрела на 'Книжном арсенале'. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Она рассказала, какие именно книги приобрела супруга президента, чтобы "поддержать украинских книгоиздателей и писателей".

Судя по фотоотчету первой леди, Зеленская в этом году была на "Книжном арсенале" без мужа (в 2023 году этот фестиваль супруги посетили вместе). По ее словам, особенно Зеленскую поразил стенд харьковского издательства Vivat.

Несколько тиражей книг этого издательства сгорело в типографии при обстреле Харькова российскими оккупантами. На стенд издательство добавило и эти книги.

"Сожженные книги. Они должны были пахнуть типографской краской, а пахнут горем. Российская ракета убила 23 мая не только их, но и семерых работников харьковской типографии "Фактор-Печать". Поэтому рядом с немногими уцелевшими книгами на стенде харьковчан - сожженные книги. И как свидетели преступления, и как обвинители его исполнителей", – отметила Зеленская.

Первая леди приобрела несколько обгоревших книг, переживших российскую атаку. Это "Измарагд княгини Несвицкой" Александра Ирванца и "Охотники за счастьем" Валерия Пузика.

Также Зеленская купила сборник "Стихи и песни" убитого российскими оккупантами украинского поэта Глеба Бабича, "Форпост Охтырка" Евгении Подобной, "Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железной дороги" Марички Паплаускайте, и "Дом для Дома" украинской писательницы Виктории Амелиной. Последняя погибла при обстреле Краматорска российскими оккупантами в 2023 году.

Кстати, предисловие к произведению Марички Паплаускайте написал известный британский писатель Стивен Фрай. Он также актер, режиссер "и пассажир Укрзализныци", напомнила Зеленская.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Зеленская недавно провела выездное совещание в Бучанском районе по реформе школьного питания. В частности, она посетила фабрику-кухню "Готуймо", которая обеспечивает горячими обедами 4 тысяч учеников местных громад.