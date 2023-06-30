Кличко поговорил с мэром Франкфурта о помощи Украине и поддержке беженцев

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Франкфурта на Майне Майк Йозеф обсудили онлайн ситуацию в Киеве и Украине. Мэр украинской столицы также пригласил своего немецкого коллегу посетить Киев.

Видео дня

Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

"Пообщался онлайн с новоизбранным мэром Франкфурта на Майне Майком Йозефом. Рассказал коллеге о ситуации в Киеве и Украине", – написал глава Киева.

Мэр Франкфурта на Майне отметил, что он и местные политики поражены мужеством и подвигом украинского народа в противостоянии российскому агрессору и защите своего государства. И засвидетельствовал солидарность и поддержку в нашей борьбе.

"Марк Йозеф заверил, что заинтересован в развитии партнерских отношений между нашими городами. И отметил, что во Франкфурте на Майне сформирована большая украинская община – организовались и те украинцы, которые живут в Германии много лет, и те, кто приехал туда, спасаясь от войны ", – сообщил Кличко.

Как отметил мэр Киева, городские власти Франкфурта на Майне всячески помогают нашим согражданам и продолжат это делать.

Кличко также пригласил Йозефа посетить Киев и немецкий коллега согласился совершить такой визит.