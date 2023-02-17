Кличко обсудил с мэром Мюнхена Райтером помощь украинцам за границей

Начался первый день на Мюнхенской конференции по безопасности участием в дискуссии "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". Мэр Киева Виталий Кличко говорил вместе с Дитером Райтером – мэром Мюнхена, о демократии громад, о помощи Украине и украинцам за границей.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Киев и Мюнхен есть города-побратимы. И сегодня Мюнхен присоединился к Пакту свободных городов.

"Это – открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления. Киев присоединился к Пакту в сентябре прошлого года. Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины эффективность", – отметил Кличко.

Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политической, экономической и гуманитарной. В частности, и благодаря этому мы выстояли – с первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой.

"Как отметил Дитер Райтер, вместе наши города будут сильнее и успешнее, а дальнейшее сотрудничество имеет большие возможности и перспективы. И сегодня, и после победы Украины. Отмечу, что Мюнхен с конца февраля прошлого года принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев", – написал мэр Киева.