'Классическая русская поэзия': у Зеленского отреагировали на конфликт Пригожина из Минобороны РФ

В пятницу, 23 июня, между руководителем ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны РФ произошел очередной конфликт. Однако, на этот раз скандал вызвал резонанс по всей стране – в России может начаться военный переворот.

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Эту ситуацию прокомментировали и в Офисе президента Украины. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

Он заявил, что подобные события происходят в стиле российских традиций.

"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим...", – пишет Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

– План "Крепость", который регулирует действия силовиков во время реальной военной угрозы, ввели в Москве и Ростове-на-Дону. Военная техника начала появляться и на улицах многих городов РФ, включая Москву.

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