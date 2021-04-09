Кипиани показал 100-летнюю книгу об Украине на немецком языке. Фото

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани показал раритетную немецкоязычную книгу об Украине и путешествиях по ее территории.

Фотографию он обнародовал на личной странице в Facebook. Автор сообщения отметил, что изданию исполнилось уже 103 года.

"Если не ошибаюсь, то эта книга, изданная 103 года назад, на украинский никогда не была переведена. Первая глава называется "Ди социалистише Републик Украине". По-немецки не читаю, но буквы красивые", – отметил историк.

По словам Кипиани, на страницах старинного издания можно найти заметки о путешествиях по Украине и по Крыму в частности времен революции. Там охвачен период времена гетмана Скоропадского и Украинской Народной Республики.

Немецкоязычная книга об Украине, изданная 103 года назад Facebook Вахтанга Кипиани

Напомним, ранее в сети было обнародовано фото старинной немецкой карты ХVIII века, на которой тогдашняя территория нашего государства четко подписана словом "Украина". Карта датирована 1740 годом. Автором изображения является Матеус Зойтер – издатель и географ из Аугсбурга.

Упомянутая карта называлась "Малая Тартария и Украина – государство казаков". Малой Тартарией в те времена в европейской картографии, географии и историографии обозначали Крымское ханство – современную украинскую АР Крым, временно оккупированную Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кипиани поделился с подписчиками историческим фото полосы львовской газеты, посвященной оккупации города советским режимом. Номер издания датирован 16 ноября 1939 года.