Историки показали карту ХVIII века со словом "Украина"

В сети опубликовали фото старинной карты ХVIII века, на которой тогдашняя территория нашего государства четко подписана словом "Украина".

Снимком поделились на странице блога History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что эта карта датирована 1740 годом, следовательно сейчас ей уже 281 год.

Автором изображения является Матеус Зойтер – немецкий издатель и географ из Аугсбурга, который создал собственный успешный картографический бизнес.

Показательно, что карта Зойтера называлась "Малая Тартария и Украина – государство казаков". Отметим, что Малой Тартарией в те времена в европейской картографии, географии и историографии обозначали Крымское ханство – современную украинскую АР Крым, временно оккупированную Россией.

Что касается современной России, то она на данной карте обозначена как "Тартария". Это историческое географическое название среди прочего употребляли по отношению к землям Монгольской империи и ее дочерних государств, к которым относилась предшественница РФ – Московия.

Напомним, в 2019 году российские пропагандисты устроили ажиотаж вокруг публикации "Радио Свобода" со подборкой карт, где Кубань обозначена как этнические земли Украины. Представители страны-агрессора РФ увидели в этом намек на якобы подготовку нашего государства к возвращению своих земель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа 2020 года в поселке Городница Житомирской области впервые за 100 лет нашли сокровище национального значения – 32 серебряные монеты эпохи князя Владимира Великого. На деньгах, которые датируются 1000-1019 годами, изображен киевский князь, а на обратной стороне – княжеский знак: трезубец – у Владимира и двузуб – у Святополка.