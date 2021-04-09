Кіпіані показав 100-літню книгу про Україну німецькою мовою. Фото

Український історик та журналіст Вахтанг Кіпіані показав раритетну німецькомовну книгу про Україну та мандри її територією.

Світлину він оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Автор допису зазначив, що виданню виповнилося вже 103 роки.

"Якщо не помиляюсь, то ця книга, видана 103 роки тому, українською ніколи не була перекладена. Перша глава має назву "Ді соціалістіше Републік Украіне". Німецькою не читаю, але літери красиві", – зазначив історик.

За словами Кіпіані, на сторінках старовинного видання можна знайти подорожні нотатки по Україні та по Криму зокрема часів революції. Там охоплено період часів гетьмана Скоропадського і Української Народної Республіки.

Німецькомовна книга про Україну, видана 103 роки тому Facebook Вахтанга Кіпіані

Нагадаємо, раніше у мережі було оприлюднено фото старовинної німецької карти ХVIII століття, на якій тодішня територія нашої держави чітко підписана словом "Україна". Мапа датована 1740 роком. Автором зображення є Матеус Зойтер – видавець і географ із Аугсбурга.

Згадана карта називалася "Мала Тартарія та Україна – держава козаків". Малою Тартарією в ті часи у європейській картографії, географії та історіографії позначали Кримське ханство – сучасну українську АР Крим, тимчасово окуповану Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кіпіані поділився з підписниками історичним фото шпальти львівської газети, присвяченої окупації міста радянським режимом. Номер видання датований 16 листопада 1939 року.