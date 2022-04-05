Ким показал последствия "демилитаризации" Николаева: оккупанты ежедневно убивают мирных жителей города. Видео

Российские оккупанты ежедневно наносят ракетные удары и артобстрелы по жилым кварталам Николаевской области, унося десятки жизней. Только 4 апреля в результате атаки россиян, которая якобы направлена на "демилитаризацию" Украины, в Николаеве погибли десять мирных граждан и более 60 человек серьезно пострадали.

Об этом гневно сообщил глава региона Виталий Ким, пообещав, что никто из виновных в геноциде простых николаевцев не останется безнаказанным. Своё обращение он опубликовал на Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждый день эти лживые и циничные твари убивают жителей моего родного Николаева, а потом отчитыаются якобы о ликвидации военных объектов. Мы найдем каждого из вас. Ни одна человеческая жизнь не сойдет вам с рук, мраZи", – написал губернатор.

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Напомним, в день когда ВС РФ запустили ракету в здание Николаевской ОГА, был убит парламентер, который вел переговоры с командованием оккупантов. Ким заверил, что эта смерть станет тригером, чтобы оккупант получил жесткие ответные действия от украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный советник ОП Алексей Арестович заметил, что у российских захватчиков не теряется надежда занять Харьков. При этом реальные перспективы для захвата столь крупного и сложного города у них практически нулевые.

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