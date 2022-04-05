Взять Харьков – невозможная задача, хотя такие планы у оккупантов есть, – Арестович

Российские оккупанты все еще хотят захватить Харьков, но у них этого не получится. Вряд ли враг сумеет собрать необходимое количество солдат для выполнения этой задачи.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, опубликованном на YouTube. По его словам, сейчас оккупанты проводят перегруппировку, чтобы "сколотить хоть что-то боеспособное".

"Планы (захватить Харьков – ред.) у них есть, но я очень сильно сомневаюсь, что они смогут их выполнить. Другое дело, что обстрелы Харькова продолжаются и будут продолжаться, и всей Украины. Но взять Харьков – нерешаемая задача", – сказал Арестович.

Видео дня

Он отметил, что пропагандисты постоянно угрожают, что "вот-вот начнется массированное наступление", однако реальных шагов путинская армия не предпринимает.

"Сейчас путинский режим начнут очень жестко ломать санкциями и дипломатически. И оружие нам будут поставлять, ускоренно, я подозреваю. Такой группировки, которая должна была взять Харьков в самом начале, они уже не соберут никогда. Харьков уже научился воевать, подготовился к обороне максимально. Жители готовы ко всему", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам хорошо известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!