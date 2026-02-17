Ким: безопасность и соцпрограммы должны быть приоритетами в госфинансировании

Безопасность и социальные программы должны сегодня быть приоритетами в государственном финансировании. Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире "Новости Live".

"Я уверен, что приоритетом [для финансирования государством] сейчас является безопасность – в первую очередь. А вторым приоритетом являются социальные правительственные программы – для обеспечения жизнедеятельности людей. Они обе важны", – сказал он.

Ким отметил, что большинство оружия, которое сейчас поражает россиян, – украинского производства. И мы должны его наращивать, чтобы быть независимыми от зарубежных поставок.

"Сейчас мы очень зависимы от ракет ПВО, которых у нас нет. Оружие, которое уничтожает врага на земле, – уже в основном украинское. О ПВО, к сожалению, пока этого нельзя сказать. Поэтому я считаю, что в первую очередь государство должно вкладывать деньги именно в улучшение ситуации с безопасностью", – констатировал чиновник.

Он также добавил, что наши защитники, воюя за свою землю, достойны больших выплат. Эти цифры должны быть сбалансированы, чтобы не уменьшать финансирование оборонной промышленности.

"Надо найти баланс бюджета, чтобы заслуженно финансировать военных, при этом не теряя в производстве оружия. Наши ребята на фронте знают, что враг платит своим больше, и это стимулирует их ехать на войну как на работу. Наши ребята воюют не за деньги – они воюют за страну. Но, конечно, они хотели бы, чтобы им платили соответственно", – подчеркнул Виталий Ким.