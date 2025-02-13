Как понять, какого рода название компании: правила украинского языка

Определить род организации или компании на украинском языке бывает непросто. Часто возникают вопросы, как правильно: "Google ввела обновление" или "Google ввел". Отталкиваться прежде всего нужно от того, спрягается ли собственное название.

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Редактор Юлия Мороз объяснила, как быстро определить, какого рода та или иная компания. Важно запомнить правила и исключения.

Названия, которые не спрягаются

К названиям, которые не спрягаются относятся:

написаны на латыни: Google, Amazon, Facebook, Meta и т.п.;

названия, содержащие глаголы;

транслитерированы или транскрибированы из сложных иностранных названий ("Нью-Йорк таймз", "Вашингтон пост").

В случаях, если название неспрягаемо, род следует определять по родовому слову: компания, банк, организация, предприятие и т.д.

Например:

Google запровадила оновлення (жіночий рід, бо родове слово – компанія).

"Закарбовано на кістках" вийшла навесні 2024 року (жіночий рід, бо родове слово — книжка).

Названия, которые спрягаются

Если название спрягается, род нужно определять по окончании.

Вспомним правила украинского языка:

существительные мужского рода чаще всего имеют нулевое окончание;

существительные женского рода чаще всего имеют окончание -а, -я;

существительные среднего рода чаще всего имеют окончание -о, -е.

Если у склоняемого названия есть родовое слово, то род определяем именно по родовому слову.

В тех случаях, когда родового слова нет, то род нужно определять названием.

С родовым словом:

З початком війни організація "Госпітальєри" працює на передовій.

Конкурс "Євробачення" покажуть у прямому ефірі.

Без родового слова:

З початком війни "Госпітальєри" працюють на передовій.

Євробачення вийде у прямому ефірі.

Другие примеры:

"Я бачу, вас цікавить пітьма" – чоловічий рід, бо "роман" або жіночий рід, якщо "книжка".

"Нью-Йорк таймз" – жіночий рід, бо "газета";

The Economist – чоловічий рід, бо "журнал".

Следовательно, когда подлежащее выражено родовым и собственным (условным) названием, сказуемое согласовывают с общим, родовым названием.

В случае отсутствия родового понятия, если условное название склоняемо, сказуемое согласуется с ним грамматически – по роду, числу. Если название несклоняемо, то сказуемое согласуется с отсутствующим родовым понятием.

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