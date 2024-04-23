Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к платформе для жителей Харькова и области

В связи с атакой на телебашню в Харькове Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к своей платформе кино и телевидения, чтобы жители региона могли смотреть украинские информационные ресурсы.

Каждый день враг продолжает свои попытки дестабилизировать украинское общество и ограничить доступ украинцев к верифицированной информации, особенно в приграничных и временно оккупированных регионах. Так, после нескольких попыток заглушить спутниковое вещание Украины, 22 апреля россия атаковала телебашню в Харькове, пытаясь разрушить эфирное цифровое телевизионное вещание (Т2) в Харьковской области.

Для того чтобы обеспечить харьковчанам возможность получать информацию даже несмотря на удары врага, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ предоставляет жителям города и области бесплатный доступ к новостям и другому контенту на период кризисной ситуации по промокоду KHARKIV.

Инструкция по активации промокода для доступа к Киевстару ТВ:

Загрузите приложение "Киевстар ТВ" на своё устройство (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) или откройте веб-версию в браузере по ссылке: https://tv.kyivstar.ua/. Пройдите бесплатную авторизацию по телефону. В разделе "Профиль" выберите "Ввести промокод". Введите промокод KHARKIV в соответствующее поле и нажмите кнопку "Далее". Используйте бесперебойный доступ к украинскому телевидению.

Обращаем внимание, что активировать промокод могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров до конца весны. Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету премиум HD.

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ доступна с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке. При необходимости фильмы, сериалы и программы можно скачать в приложении и смотреть без доступа к интернету, а также бесплатно подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.