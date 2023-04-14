Киево-Печерская лавра приносила УПЦ МП минимум десятки миллионов гривен обращения в год, — Ткаченко

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен обращения в год. Министр культуры и информационной политики Украины отметил, что хорошее состояние собора не является заслугой митрополита Павла.

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Об этом сообщил Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, которое выйдет в пятницу, 14 апреля. Он отметил, что Киево-Печерская Лавра была отстроена благодаря пожертвованиям прихожан.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", – заявил Ткаченко.

Министр отметил, что он не уверен в правильности использования пожертвований митрополитом Павлом – "еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: на сохранение исторического наследия или на Mercedes".

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры бывший ее настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) одобрил размещение портрета со своим изображением. На рисунке, похожем на икону, церковник стоит рядом с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и покойным митрополитом Владимиром Сабоданом.

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