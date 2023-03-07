''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Кремлевские пропагандисты оконфузились, сообщая россиянам о якобы ударах РФ по Киеву во время массированной воздушной тревоги утром 7 марта. Они заявили о взрывах в несуществующем Купянском районе украинской столицы.

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Новость распространилась в российских Telegram-каналах. Там также опубликовали собственную карту воздушных тревог в Украине, обозначив часть регионов "своими" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По всей территории Украины объявлена воздушная тревога", "Местные СМИ сообщают о взрывах в Киеве", "В Киеве прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Уточняется, что их слышали в Купянском районе города", – писали в российской сети.

Они опубликовали и карту Украины, обозначив красным регионы, где звучали сирены о воздушной угрозе – в том числе Киевщину. При этом Херсонщину, Запорожье, Луганщину, Донетчину и АР Крым обозначили синим и с указанием "Россия".

Хотя воздушная тревога около 10:30 была объявлена по всей Украине, включая украинские, пусть и временно оккупированные территории, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крымский полуостров. После 10:57 начались отбои тревоги, кроме районов Донбасса и Крыма, намекая на возможную "бавовну" для оккупантов.

В киевских пабликах российских пропагандистов подняли на смех за то, что спутали Киевщину с Харьковщиной. К примеру, в Telegram-канале "Трибуна - Бровары" подписчиков шутливо спросили: "А вы давно были в Купянском районе Киева, как там?"

"Дебилы", "Это же надо такое придумать… Дебилы, мало сказано", "Кличко скоро туда проведет линию метрополитена", "Купянский район это возле Херсонского района, все верно", "Не координируйте врага и так уже весь Киев выучил", – пошутили в ответ украинцы.

Пользователи украинских соцсетей подчеркнули, что для "русн*вого народа" тема о взрывах в украинских городах только и может восприниматься как "победа".

"Очень громко. По космодрому прилетело", "Еще одна победа для русн*вого народа – пол-Киева бомбили! Выпьем!", "Эхо было такое, что в Брянском районе Киева все в подвалах до сих пор сидят", "Так бабахнуло, что у меня вместо старых окон прилетели пластиковые, и сами установились", "Мы даже во Львове в метро слышали, как в Киеве долбануло", "А в Житомире в метро едва вагоны с рельсов не сошли", – пристыдили украинцы мечтательных граждан страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили, как пропагандисты Путина пугали Украину и Европу зимой. Украинцы подчеркнули, что планы оккупантов полностью провалились.

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