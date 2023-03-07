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"Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!": пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Марина Лисничук
Общество
3 минуты
1,6 т.
'Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Кремлевские пропагандисты оконфузились, сообщая россиянам о якобы ударах РФ по Киеву во время массированной воздушной тревоги утром 7 марта. Они заявили о взрывах в несуществующем Купянском районе украинской столицы.

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Новость распространилась в российских Telegram-каналах. Там также опубликовали собственную карту воздушных тревог в Украине, обозначив часть регионов "своими" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По всей территории Украины объявлена воздушная тревога", "Местные СМИ сообщают о взрывах в Киеве", "В Киеве прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Уточняется, что их слышали в Купянском районе города", – писали в российской сети.

Они опубликовали и карту Украины, обозначив красным регионы, где звучали сирены о воздушной угрозе – в том числе Киевщину. При этом Херсонщину, Запорожье, Луганщину, Донетчину и АР Крым обозначили синим и с указанием "Россия".

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Хотя воздушная тревога около 10:30 была объявлена по всей Украине, включая украинские, пусть и временно оккупированные территории, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крымский полуостров. После 10:57 начались отбои тревоги, кроме районов Донбасса и Крыма, намекая на возможную "бавовну" для оккупантов.

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

В киевских пабликах российских пропагандистов подняли на смех за то, что спутали Киевщину с Харьковщиной. К примеру, в Telegram-канале "Трибуна - Бровары" подписчиков шутливо спросили: "А вы давно были в Купянском районе Киева, как там?"

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

"Дебилы", "Это же надо такое придумать… Дебилы, мало сказано", "Кличко скоро туда проведет линию метрополитена", "Купянский район это возле Херсонского района, все верно", "Не координируйте врага и так уже весь Киев выучил", – пошутили в ответ украинцы.

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Пользователи украинских соцсетей подчеркнули, что для "русн*вого народа" тема о взрывах в украинских городах только и может восприниматься как "победа".

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

"Очень громко. По космодрому прилетело", "Еще одна победа для русн*вого народа – пол-Киева бомбили! Выпьем!", "Эхо было такое, что в Брянском районе Киева все в подвалах до сих пор сидят", "Так бабахнуло, что у меня вместо старых окон прилетели пластиковые, и сами установились", "Мы даже во Львове в метро слышали, как в Киеве долбануло", "А в Житомире в метро едва вагоны с рельсов не сошли", – пристыдили украинцы мечтательных граждан страны-агрессора.

''Киевляне, кто из Купянского района? Отзовитесь!'': пропагандисты Путина заявили о взрывах в Киеве и феерически оконфузились

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили, как пропагандисты Путина пугали Украину и Европу зимой. Украинцы подчеркнули, что планы оккупантов полностью провалились.

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