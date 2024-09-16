В окрестностях Киева вспыхнул масштабный пожар: горит лесная подстилка, дым виден во многих районах столицы. Фото и видео

В понедельник, 16 сентября, на окраине Киева в Вышгородском районе вспыхнул масштабный пожар недалеко от села Нижняя Дубечня. В настоящее время спасатели устанавливают площадь возгорания.

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Как сообщили в ГСЧС Киевщины в комментарии OBOZ.UA, в местности горит лесная подстилка. Огромный столб дыма виден во многих районах столицы.

Предварительно это означает, что в области может ухудшиться состояние воздуха. Поэтому лучше держать окна закрытыми.

Детали пожара уточняются

Как сообщалось ранее, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнула лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медиков шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября в селе Большие Гуляки Фастовского района Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.

– В селе Купель Хмельницкой области 9 сентября из-за пожара в доме погибли двое детей 8 и 5 лет.

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