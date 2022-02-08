Киев и Варшаву соединят скоростным путем

Достигнутые между правительствами Украины и Польши договоренности позволяют перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов, в том числе и реализуемых в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом по результатам визита украинской делегации в Польшу сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В частности, речь идет о реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и реконструкции участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе, что предусмотрено программой "Большая стройка".

"Строительство евроколеи Киев-Варшава — проект, который объединит две европейские столицы скоростным транспортом. Время в пути будет занимать до 4 часов. В настоящее время Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к презентации проекта на уровне Европейского Союза", - говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства инфраструктуры Украины.

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Кроме этого, в рамках интеграции украинской транспортной сети в европейскую планируется строительство первой концессионной дороги Краковец - Львов - Броды - Ровно; масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, с повышением ее до I-а категории; модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, в частности в Ягодине.

Также Украина ведет активную работу по включению в индикативные карты TEN-T маршрута Киев – Знаменка (дорога Н-01), железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину, рек Днепр и Южный Буг.

Отдельно министр подчеркнул, что украинская делегация совместно с польской стороной наработала ряд конкретных решений для выхода из продолжительного транспортного кризиса. "В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков", – отметил он.

Также, по результатам переговоров, уже с 10 февраля 2022 Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог.