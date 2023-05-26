Киев будет помогать семьям погибших защитников, несмотря на их прописку, – Марина Порошенко

Социальная защита семей погибших на войне защитников не должна зависеть от наличия или отсутствия у них киевской регистрации – об этом заявила Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она сообщила, что сегодня Киевсовет сделал первый шаг и проголосовал за то, чтобы предоставлять компенсацию семьям погибших защитников, место жительства которых не зарегистрировано на территории Киева, на изготовление и установку надгробий.

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Ранее Марина Порошенко инициировала распространение льгот и социальной защиты на семьи погибших защитников, у которых не было регистрации в Киеве, однако воевали в составе столичных подразделений Вооруженных Сил или терробороны.

"Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный мной проект решения, согласно которому город будет предоставлять компенсацию на изготовление и установку надгробий членам семей погибших лиц, похороненных в городе Киеве, место жительства которых не зарегистрировано на территории города, но которые были в составе воинских частей города, Сил территориальной обороны ВСУ и добровольческих формирований территориальной громады Киева", – сообщила Марина Порошенко.

Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики вспоминает, как в феврале 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения российской федерации тысячи мужчин пришли к военкоматам столицы и стали на защиту Киева и Украины. Тогда их прописку точно никто не спрашивал. Все благодарили их за мужество и героизм. И сейчас они, к сожалению, уже получили пожизненную прописку на киевской земле. А после гибели оказалось, что члены их семей не имеют права на компенсацию за изготовление и установку надгробий, в отличие от членов семей погибших киевлян и киевлян.

"Сегодня мы восстановили справедливость и теперь столица будет отдавать должное уважение всем защитникам Киева, независимо от того, их место жительства было зарегистрировано на территории города. Мы и дальше будем системно работать над тем, чтобы почтить достойно память погибших героев, позаботиться о семье и детей погибших, предоставить им бесплатное питание в учебных заведениях. Безусловно, очень важно позаботиться о том, чтобы военные захоронения выглядели одинаково и чтобы мы видели, что это похоронены именно наши герои, военнослужащие. И Киевсовет, я думаю, может это сделать. Это следующие шаги, которые мы будем проводить через заседания и профильных комиссий, и в сессионном зале также", – говорит Марина Порошенко.

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики отмечает, что это все требует тщательного изучения, согласования с юридическими и финансовыми структурами Киевсовета. Но это работа, которую они с командой должны совершить обязательно.