КГБ пытался скрыть от мира информацию о голодоморе в Украине: Служба внешней разведки открыла архивы. Фото

В 1980-х годах украинские эмигрантские организации решили действовать вместе, чтобы привлечь внимание мира к Голодомору в Украине. Однако так называемый Комитет государственной безопасности УССР пытался всячески препятствовать этому.

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Об этом говорится в документах архивного фонда Службы внешней разведки Украины. Несколько таких документов из Киева в областные управления комитета, где речь шла о том, какие необходимо принять меры "для противодействия враждебным акциям зарубежных наццентров", показала СВРУ.

В частности, обнародовано письмо под названием "Об антисоветских замыслах зарубежных ОУН", которое в июне 1983 года глава УКГБ Степан Муха отправил всем начальникам управлений в областях.

"Зарубежные центры ОУН наряду с усилением антисоветской истерии... вынашивают провокационную идею создания по подобию сионистского института "Яд Вашем" (Иерусалим) постоянно действующего центра под названием "украинский холокост" для "увековечения памяти жертв искусственного голода в Украине 1932-1932", где должны быть сосредоточены все публикации о "голоде", фотоснимки и фамилии "жертв", записи свидетельских показаний. С этой целью на Западе организована кампания по выявлению "свидетелей голода" и составления списков фамилий украинцев, которые "пострадали от голода", – объяснял Муха подчиненным.

В свою очередь, чтобы помешать такой деятельности "украинских националистов", УКГБ отправляла за границу сотни "опытных агентов" с задачей "добывать информацию о замыслах и конкретных исполнителях вражеских акций зарубежных ОУН".

Также рекомендовалось принимать меры по организации поездок иностранных делегаций в передовые колхозы и совхозы, чтобы на местах "показывать высокий уровень жизни украинцев" – мол, так было всегда, и никакого голода в прошлом нигде не было.

Более того, одним из пунктов противодействия "заграничным ОУН" даже предполагалось найти "3-5 учащихся из стран Азии и Африки", которые бы в СМИ продемонстрировали "неоколониалистскую политику империалистических государств, которая приводит к снижению уровня жизни и голода на родине иностранцев".

"В целом отрицание Голодомора и умолчание этого вопроса было весьма организованной кампанией по дезинформации, проводимой советской властью при участии спецслужб. В нее вкладывали большие деньги, осуществляли многочисленные мероприятия как внутри страны, так и за рубежом, привлекали писателей, журналистов и других деятелей. Большевицко-коммунистические власти дискредитировали тех людей в мире, которые пытались докопаться до истины", – отметили в СВРУ.

Однако не удалось. Первая статья о Голодоморе в Украине – с фото, объяснениями и свидетельскими показаниями – была обнародована в старейшей энциклопедии мира Britannica уже в переиздании 1985 года.

В России политика отрицания и умалчивания Голодомора в Украине продолжается и поныне.

Как сообщал OBOZ.UA, Голодомор является актом настоящего геноцида, устроенным советской властью. Снимки 1932-1933 годов, сделанные в Киеве, стали молчаливыми свидетелями страшных преступлений против украинцев.

Именно поэтому ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. с колосьями в центре города, чтобы зажечь свечи и положить цветы.

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская также почтили память жертв голодоморов в Украине.

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